TB Thiombane descend Karim Wade: « … Les choses se passent ici. Mais rester au Qatar, …”

Thierno Birahim Thiobane, dans un entretien avec L’Observateur n’a pas raté Karim Wade qu’il taxe de kidnappeur et l’accuse de se réfugier derrière son vieux père, Abdoulaye Wade.

« Si Karim Wade veut affronter les sénégalais, il n’a qu’à venir au pays. Les choses se passent ici. Mais rester au Qatar, kidnapper un vieux de 93 ans et tirer sur des gens qui ont donné leur vie à ce parti qu’est le Pds, ce n’est pas ce qu’il faut », fustige-il la manière du fils de Wade.

Plan B inévitable

Pour Thierno Birahim Thiombane, « Karim Wade n’a pas de qualités exceptionnelles que les autres responsables n’ont pas. Si nous l’avions investi, c’était plus pour le tirer d’affaire que pour porter notre candidature. Maintenant s’il se trouve qu’il ne s’en est pas sorti, il est de notre responsabilité de dire au président wade dans des termes courtois de choisir un autre et battre Macky Sall pour ensuite rétablir la situation de Karim Wade », dit-il avec courage.

« Karim sait qu’il ne peut être candidat… »

« Nous sommes convaincus que Karim Wade est victime de la plus grande injustice. La Crei l’a condamné. Légalement, il ne peut plus être candidat et il le sait. C’est pourquoi il essaye de créer une situation insurrectionnelle. Karim est out, il n’y a qu’une alternative, faire le choix du boycott ou faire celui d’une participation à la présidentielle. Et moi, je veux participer à une élection libre pour lui dire que ce parti n’est pas une affaire familiale », défie-t-il le pape du Sopi. (teledakar)