« Takusanu » Emergence et « Këlu Kondrong » Macky Sall (KKM): Ndèye Tické Ndiaye Diop crée l’union sacrée autour d’elle à Grand-Thiès

“Délékettisation” et installation du « Këlu Kondrong » de Macky (KKM) par Mme Ndèye Tické Ndiaye, à Grand-Thiès.

Ils étaient tous là ou représentés, les responsables de Benno Bokk Yaakaar à l’appel de la responsable des femmes. Selon Souleymane Ndiaye Brin, « Ndèye Tické Ndiaye Diop a été envoyée auprès des femmes par Macky Sall pour réconcilier l’Apr et toute la Coalition. La Coalition est venue au nom d’Augustin Tine, Abdou Mbow, Siré Dia, Dr Ndiaye, Maodo Malick Mbaye, Mamadou Mbaye et Babacar Ndiaye pour accompagner Ndèye Tické Ndiaye Diop ».

Babacar Diallo, au nom de Siré Dia, a salué l’unité que Ndèye Tické Ndiaye Diop a réussi à créer autour d’elle. « Ndèye Tické Ndiaye est très positive. Nous les hommes, nous devons prendre votre exemple au sein de la Coalition », a lancé Maodo Malick Mbaye, avant de rappeler que « l’urgence aujourd’hui reste et demeure la réélection du président Macky Sall ».

Au nom de Babacar Pascal Dione, Abib Kane, Coordonnateur du Réseau d’appui pour le développement de la région de Thiès, s’est engagé à soutenir Ndèye Tické Ndiaye Diop pour que Thiès vote Macky Sall.

« Délékettisation » et installation du « Keul Kondrong » de Macky (KKM) par Ndèye Tické Ndiaye

Dans le cadre du « Këlu Kondrong » Macky Sall, Ndèye Tické Ndiaye Diop a remis à 4 sur 9 groupements un financement pour mener des activités génératrices de revenus.

Ensuite, elle a dit son émotion et sa joie et a remercié Ousseynou Sy, pour cette grande mobilisation.

Elle a salué les responsables hommes et femmes de la Coalition Bby, les militants et les militantes. « Le président Macky Sall qui a mis en place le Plan Sénégal émergent (PSE) est un homme qui sait où il va et où il veut amener le Sénégal. Vous les femmes et les jeunes, le président Macky Sall vous fait confiance. Donnez-lui un 2ème mandat par reconnaissance pour qu’il achève ses projets pour le Sénégal. Accompagnez-le. Inscrivez-vous ou réinscrivez-vous et votez Macky Sall».

Source : thiesinfo.com