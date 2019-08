Tabaski 2019 : Samuel Sarr souhaite bonne fête à tous ses compatriotes

Comme il est de coutume, en ces années de floraison des réseaux sociaux, c’est de sa page facebook dénommée « Samuel Sarr l’Officiel », que Samuel Sarr s’est adressé aux Sénégalaises et Sénégalais, à l’occasion de la fête de l’Eid-El-Kébir.

” Chers frères et sœurs musulmans, en ce jour sacré de notre belle religion, je tiens à vous renouveler mes vœux d’amitié et vous souhaiter une bonne fête de Tabaski.

Qu’Allah, le Tout-Puissant dans sa grande générosité accepte vos prières, vous couvre de sa bonté et que votre piété soit récompensé. Puisses Dieu vous offrir le bonheur ainsi que la réussite en ce bas monde et dans l’au-delà.

Dewenaty à toutes et à tous.

Aid El kabir Moubarak ! ”

Samuel Ahmet SARR