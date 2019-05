Système de gouvernance : Quand Macky Sall fait du Diouf sans «Abdou»

A force de gratter le vernis qui recouvre les deux personnalités, l’on finit par y débusquer mille et une ressemblances. Sous le défunt régime socialiste, Abdou Diouf emprisonnait Me Abdoulaye Wade, gagnait puis négociait avec lui, aux différentes élections. Macky Sall incarcère Khalifa, condamne Karim Wade, l’exile, gagne et dialogue, en 2019.

Autres points communs entre les deux hommes selon SourceA : la Crei saisie de deux affaires, aussi bien sous Diouf que sous Macky, avant d’être rangée aux oubliettes ; Macky théorise le ‘’resserrement organique’’, Diouf l’avait précédé avec son ‘’deugueureul’’.

Les deux sont capables de se fâcher tout rouge et de se montrer très vindicatifs. Et, ce ne sont pas les policiers radiés en 1987 et la bande à Ousmane Sonko qui nous diront le contraire.

Mais pouvait-il en être autrement, si l’on sait que Abdou Diouf était nommé gouverneur de la région du Sine-Saloum, le 11 décembre 1961 ; Macky naquit le même jour et devient, 51 ans plus tard, président de la République. (Avec Actusen)