Synergie Tekki France vend la candidature de Mamadou Lamine Diallo à l’élection présidentielle de 2019 gâce à “9 raisons de dire Oui”

Ferloo.com – Selon la structure Synergie Tekki France ! « Macky Sall a déçu. Non seulement il n’a pas réussi à améliorer les conditions de vie des sénégalais, mais en plus il met en oeuvre une politique prédatrice qui ne vise qu’à capter les ressources du pays pour son clan la dynastie FayeSall. Avec ses renoncements et ses attaques contre toutes les institutions, il sape également les fondements de la république, viole nos valeurs et met le pays en danger. De manière insidieuse, il dirige le Sénégal vers la malédiction des matières premières ».

Les patriotes sénégalais doivent tout mettre en oeuvre pour l’empêcher de poursuivre son entreprise destructrice. La refondation des institutions selon les lignes de force de la charte de gouvernance démocratique s’impose plus que jamais.

A un an de l’élection présidentielle, voici les 9 raisons pour lesquelles Synergie Tekki France appelle à la candidature de Mamadou Lamine Diallo à la présidence de la République du Sénégal et s’engage à mobiliser la caution à cet effet.

1- Voter en 2019 pour Mamadou Lamine Diallo, c’est voter pour un homme qui a une vision pour le Sénégal et un programme économique et social.

Un des premiers à avoir, dès le début de la décennie 2000, compris la nécessité d’engager de vraies réformes institutionnelles pour mettre le Sénégal sur la voie d’une émergence économique.

Parmi ses propositions, on peut retenir le découpage du territoire en pôles régionaux de développement, la modernisation des secteurs informels. La tenue hebdomadaire des « Questekki » prouve à suffisance sa connaissance profonde des mécanismes de l’économie sénégalaise et des ressorts de l’économie mondiale.

2- Voter en 2019 pour Mamadou Lamine Diallo, c’est voter pour un homme qui croit en la force des institutions démocratiques

Leader et animateur incontesté des Assises Nationales, elles constituent une étape historique dans l’histoire du Sénégal. Pour la première fois, sans contraintes, en toute liberté et animés de la seule

volonté de faire du Sénégal une république mature, des sénégalais de tous horizons se sont réunis partout à travers le monde pour poser les bases d’une refondation de la République. Les sénégalais ont souhaité se doter d’institutions solides, pérennes qui garantissent entre autres :

l’équilibre et l’indépendance de chacun des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire,

l’égalité de tous les citoyens devant la loi,

Combien d’hommes politiques ayant signé la charte de gouvernance démocratique des Assises nationales lui ont aujourd’hui tourné le dos, violant ainsi leur engagement moral pris devant les Sénégalais ?

3- Voter en 2019 pour Mamadou Lamine Diallo, c’est voter pour un homme fidèle à sa parole et ses engagements,

Depuis son entrée en politique, le leader du mouvement Tekki a toujours milité pour une bonne gouvernance, un leadership collectif et défendu le respect de la parole donnée, encore plus de sa propre signature.

4- Voter en 2019 pour Mamadou Lamine Diallo, c’est voter pour un homme convaincu de la force du collectif et de la nécessité d’en finir avec le présidentialisme obscur.

Leader du Mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo a été au coeur de toutes les batailles démocratiques depuis 10 ans en se mettant toujours au service du collectif (ICR, BennooSiggil Sénégal, M23, etc). Au sein de tous ces mouvements, il a toujours privilégié l’intérêt collectif mettant toujours en avant le SENEGAL. Lors des dernières élections législatives (la mascarade électorale de Macky Sall pour dire vrai!), il a été l’animateur, le coordinateur infatigable qui a permis à la coordination Wattu Senegaal d’être la première force d’opposition au parlement.

5- Voter en 2019 pour Mamadou Lamine Diallo, c’est voter pour un homme doté d’une expertise politique Fondateur et président du Mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo conduit son mouvement avec intelligence. Il a su l’inscrire dans toutes les couches sociales et le mouvement est aujourd’hui présent sur l’ensemble du territoire ainsi que dans la Diaspora. Réélu député en 2017, il est aujourd’hui un acteur incontournable sur l’échiquier politique.

6- Voter en 2019 pour Mamadou Lamine Diallo, c’est voter pour un homme dont l’expertise technique est incontestée Une formation scientifique d’excellence et un parcours professionnel dans les plus grandes institutions mondiales lui confèrent une expertise économique mondialement reconnue. Ses activités à la primature et à l’union africaine lui ont permis de connaître les rouages de l’état et des institutions africaines. Dans une économie globalisée, il faut un leadership de grande qualité pour relever les défis.

7- Voter en 2019 pour Mamadou Lamine Diallo, c’est voter pour le patriotisme éclairé et une

gouvernance juste et démocratique.

L’amour pour le Sénégal et les sénégalais chevillé au corps ! C’est un attachement sincère à son pays qui le pousse à rentrer pour servir le Sénégal.

Il a construit sa vision par un travail acharné de près de 30 ans qui l’a conduit à sillonner le monde en tant que fonctionnaire international (à la Banque Mondiale, à la BCEAO et à l’Union Africaine) mais aussi et surtout en tant que simple citoyen du monde. Il a ainsi pu observer, analyser et comprendre les clés de la réussite de plusieurs pays dits émergents.

Son ambition est de faire du Sénégal la locomotive de l’Afrique de l’Ouest. Il sait comment faire et sait choisir l’équipe qu’il faut. La vision articulée à la charte de gouvernance démocratique est déclinée et les différentes étapes du chemin à parcourir sont présentées dans les ouvrages et les communications de MLD Tekki.

8- Voter en 2019 pour Mamadou Lamine Diallo, c’est voter pour le responsabilisme.

Tout homme à quelque niveau que ce soit doit assumer ses responsabilités. Aucun homme n’a le droit de s’accaparer tous les pouvoirs. Sa conviction est que notre responsabilité est de garantir les conditions d’un partage juste de l’avoir, du savoir et du pouvoir. A cet égard, un réarmement moral et éthique de la nation, en particulier de la jeunesse est une absolue nécessité.

9- Voter en 2019 pour Mamadou Lamine Diallo, c’est voter pour un Sénégal ambitieux dans une Afrique en pleine mutation.

C’est parce qu’il croit en cette Afrique qu’il accepte d’aller mettre son expertise au service de la Commission de l’Union Africaine. Cette expérience lui a permis de parcourir le continent africain et de participer à plusieurs négociations avec les gouvernements et les partenaires institutionnels. Il en a tiré la conviction qu’un Sénégal fort a sa place dans une Afrique forte si elle sait se doter d’institutions fortes et se choisir des leaders patriotes et visionnaires.