Synergie des Associations de presse en ligne d’Afrique de l’ouest : Vers des travaux d’envergure pour des médias viables, professionnels et crédibles

En marge d’une rencontre organisée à Dakar par Facebook et le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES), les présidents et responsables des associations faîtières de la presse en ligne des pays d’Afrique de l’Ouest ont tenu une réunion pour discuter des enjeux du secteur. Étaient représentés à cette séance le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Conakry, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Analysant la situation de la presse en ligne dans la sous-région, les présidents d’Associations de presse en ligne ont mis en avant d’une part, l’absence d’un cadre fédérateur et d’instrument commun lié à l’éthique et à la déontologie spécifique au secteur, et d’autre part, les difficultés d’autonomisation des Pure Players.

Entre autres points à l’ordre du jour, la revalorisation du CTR et CPM de Google AdSense, la valorisation et la monétisation des contenus sur Facebook, mais aussi la mise en place d’un Observatoire de la qualité pour la presse en ligne en Afrique de l’Ouest.

Il a été souligné aussi l’urgence de mettre en place des outils pour professionnaliser la presse en ligne afin de la rendre davantage efficace et crédible. Mais également, de réfléchir à de meilleurs mécanismes de gestion humaine, matérielle et économique des organes de presse.

Les Associations des éditeurs et professionnels de la presse en ligne comptent ainsi travailler en partenariat avec les organisations communautaires, les multinationales, entreprises et acteurs de l’écosystème numérique d’Afrique de l’Ouest.

Les dirigeants d’entités de presse online ont dans leur ligne de mire l’organisation d’une grande rencontre qui va réunir toute la communauté d’ici décembre 2019. A cet effet, la dynamique suscitée cherche à poser les jalons d’une presse en ligne professionnelle, responsable et indépendante.

Dakar, 04 juillet 2019

Ont signé :

Ibrahima Lissa FAYE, Sénégal

Eustache AGBOTON, Bénin

Cyriaque Paré, Burkina Faso

David Youant, Côte d’ivoire

Modibo Fofana, Mali

Hassimiou Souaré, Guinée Conakry

Noel K. Tadgnon, Togo

El Hadji Mahamadou Souleymane, Niger