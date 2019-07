Sur le parcours de Ousmane Tanor Dieng

A l’annonce de son décès ce lundi à Bordeaux, à l’âge de 72 ans, ce sont plusieurs hommes politiques, acteurs de la société civile, parents et amis qui ont témoigné et salué la dimension de l’homme d’Etat d’Ousmane Tanor Dieng. Il était qualifié d’un homme qui connaissait tous les rouages de l’administration et de la vie politique sénégalaises et qui détenait beaucoup de secrets mais qui n’en a jamais fait une arme politique.

Ousmane Tanor Dieng a obtenu sa licence en droit à l’université de Dakar (option Relations internationales) et un DES en droit public. Il est également diplômé de l’École nationale d’administration (ENAM), actuellement Ecole nationale d’administration (Ena) , option Diplomatie, et de l’École supérieure des travaux publics (ESTP).

C’est en 1976 qu’Ousmane Tanor Dien entame sa carrière diplomatique. En effet, il a occupé successivement les fonctions de conseiller chargé des affaires internationales au ministère des Affaires étrangères (1976-78), conseiller diplomatique auprès du président Léopold Sédar Senghor (1978-81), puis auprès du président Abdou Diouf (1981-88). En 1988, il est nommé directeur de cabinet, puis ministre-directeur de cabinet auprès du président Diouf, poste qu’il occupera jusqu’en 1993, année où il est nommé ministre d’État, ministre des services et des affaires présidentiels.

Sur le plan politique, Ousmane Tanor Dieng était membre du bureau politique du Parti socialiste dès 1988. En 1995, il est secrétaire général de la coordination départementale de Mbour, de l’union des coordinations de Mbour et de l’union régionale de Thiès. C’est en mars 1996 qu’il est nommé premier secrétaire du Parti socialiste et secrétaire national aux relations internationales.

Parallèlement à ses fonctions au Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng est, depuis septembre 1996, vice-président de l’Internationale socialiste. Sous les couleurs socialistes, Ousmane Tanor Dieng s’est présenté à l’élection présidentielle du 25 février 2007. Avec Idrissa Seck, ils étaient les deux prétendants à pouvoir menacer la réélection de Me Abdoulaye Wade. Que nenni ! Puisque Me Abdoulaye Wade est réélu dès le premier tour. Ousmane Tanor Dieng n’avait obtenu que 464 287 voix, soit 13,56 % des suffrages exprimés.

C’est dire qu’avec le décès de Ousmane Tanor Dien, un pan de l’histoire politique disparaît. Et pour cause, Ousmane Tanor Dieng portait depuis le début des années 2000 l’héritage des présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Et d’après les témoignages, Ousmane Tanor Dieng était une tombe. Celui qui détenait les secrets d’Etat mais qui ne les divulgue jamais pour la raison d’Etat.