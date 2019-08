Super coupe d’Europe : Liverpool domine Chelsea, SADIO MANE double buteur

Vainqueur de la dernière Ligue des Champions, Liverpool a tenu son rang, mais les Reds ont eu chaud et ils ont dû en passer par les tirs au but pour se défaire de Chelsea (2-2, 5-4 t.a.b.), vainqueur de la Ligue Europa, ce mercredi à Istanbul dans le cadre de la Super coupe d’Europe. C’est la 4ème fois que le club anglais remporte ce trophée.

Avec l’arbitre française Stéphanie Frappart au sifflet, cette rencontre démarrait sur les chapeaux de roues ! Plus tranchants, les Reds mettaient la pression et il fallait plusieurs interventions in extremis de Christensen pour repousser le danger. Suite à une superbe ouverture d’Oxlade-Chamberlain, Salah disposait de la première grosse occasion du match mais il perdait son duel face à Kepa !

En face, les Blues avaient des opportunités en contre, mais Giroud ne parvenait pas à aller au bout de ses actions. De plus en plus à l’aise, les hommes de Frank Lampard disposaient ensuite d’un gros temps fort face à des champions d’Europe qui avaient beaucoup de mal à se dégager. Mais, à l’instar d’une tentative de Pedro sur la barre, ils ne parvenaient pas à en profiter.

Liverpool respirait un peu mieux ensuite, mais Chelsea, très à l’aise techniquement, à l’image d’un Kanté rayonnant, restait le plus menaçant. Et après un duel perdu par Kovacic face à Adrian, Giroud bénéficiait d’un excellent service de Pulisic pour ajuster le portier espagnol et ouvrir le score d’une frappe croisée (0-1, 36e) ! Dans la foulée, l’Américain se voyait refuser le but du 2-0 pour un léger hors-jeu.

Dans le dur, Liverpool réagissait pourtant dès le retour des vestiaires avec l’entrée en jeu de Firmino. Le Brésilien remisait pour Mané qui égalisait de près en cueillant les Blues à froid (1-1, 48e). Voilà qui initiait 5 minutes de folie avec plusieurs situations chaudes de chaque côté dont un tir d’Henderson bien capté par Kepa. Ensuite, les hommes de Jürgen Klopp contrôlaient une rencontre subitement beaucoup plus fermée.

Les Reds se réveillaient à l’entame du dernier quart d’heure mais Kepa, avec l’aide de la barre, sortait un énorme double arrêt face à Salah et van Dijk ! Chelsea réagissait et c’est à nouveau Liverpool qui se retrouvait au bord de la rupture. Mais les Blues ne concrétisaient pas leur ascendant et il fallait en passer par la prolongation…

Après un nouveau service de Firmino, Mané plaçait d’entrée les champions d’Europe en tête en signant un doublé (2-1, 95e). Mais leur adversaire ne lâchait rien et, après un arrêt décisif, Adrian provoquait un penalty que Jorginho transformait facilement (2-2, 100e). A l’image d’un raté d’Abraham et d’une nouvelle parade d’Adrian sur une frappe de Mount, le sort ne voulait pas sourire à Chelsea. La tendance se confirmait lors des tirs au but avec un nouvel arrêt d’Adrian face à Abraham sur le 5e et dernier tir des Blues. La couronne revient à Liverpool !

SADIO MANE double buteur

Héros du jour avec Adrian, le Sénégalais a joué un rôle majeur dans ce titre en signant un doublé. Dans le jeu pourtant, le finaliste de la dernière CAN a rendu une prestation assez moyenne, inférieure à ses standards habituels. Trop haut en première période, l’ancien Messin a un peu rectifié le tir ensuite et sa complicité avec Firmino aura fait la différence. Remplacé à la 103e minute par Divock Origi.

Maxifoot