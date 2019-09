Succession de Macky : Bataille de positionnement entre cadres apéristes

La bataille pour la succession de Macky, jugée ‘’prématurée’’ par Aminata Touré, n’en est pas moins ouverte. Macky qui en est bien conscient, a répondu fermement, en France, pour dire à tous ceux qui ont des ambitions, d’attendre la fin de son mandat.

C’est dire que le débat est très sérieux, parce que, dans l’entourage du Président, de nombreuses personnalités, dont des Ministres et de hauts cadres, auraient, selon certaines indiscrétions, l’ambition de remplacer le patron de l’Apr.

Une situation qui a poussé le Chef de l’Etat, durant son séjour en France, de dissoudre les mouvements de soutien qui y pullulaient, et de sommer tout le monde à rejoindre l’Apr.

Au niveau interne, on parle de réaménagement ministériel, ce qui serait imminent. Mais dans tous les cas, au niveau de tous les services rattachés à la Présidence comme le secrétariat national, le service de communication et autres, Macky procède petit à petit à un toilettage pour installer des hommes et des femmes en qui il a plus confiance.

Il se susurre que cette guéguerre irrite le Président qui assiste, impuissant, à une suspicion généralisée dans son parti où chacun pense à sa fin de règne.

D’ailleurs, une source bien au fait de ces élucubrations nous révèle que Macky n’a pas abattu toutes ses cartes. Le Président, pourrait, comme Wade, réclamer un troisième mandat. N’avait-il pas promis de faire 5 ans et en a fait 7 ? Ce scénario est loin d’être exclu.

Qu’à cela ne tienne, nombre de ses collaborateurs pensent cependant qu’il va partir et font tout pour être désignés comme dauphin.

Dans ce parti où la structuration et l’organisation font défaut, tous les membres fondateurs sont en droit d’en réclamer l’héritage, d’autant plus qu’il a fait ses preuves en matière d’efficacité électorale.

Des ambitions légitimes, mais qui sont rehaussées par la suppression du poste de Premier ministre et l’absence d’un numéro 2 statuaire ou réel.

En écartant Boun Abdallah Dionne, Macky a mis tout le monde au même pied d’égalitén ne serait-ce que par rapport à la possibilité de lui succéder.

Tout ceci montre le point faible de l’Apr. Il ne tient que par Macky. Il a d’ailleurs les allures d’un grand mouvement de soutien. L’esprit militant n’y règne absolument pas.

Pire que le Parti démocratique sénégalais (Pds), il risque de connaitre une désagrégation rapide si jamais Macky ne manœuvre pas serré pour maintenir la dynamique de groupe.

Car, en dehors de lui, personne d’autre ne fera l’unanimité. La preuve, fréquemment, ils ne ratent jamais l’occasion de se lancer des quolibets.

L’Apr manque cruellement de ce que, dans le droit des sociétés, on appelle l’affectio societatis et qui est importante en politique.

Un groupe s’est formé, a conquis le pouvoir, s’est massifié sans grande peine en s’appuyant sur des alliés qui sont tout aussi incertains. L’Apr et Benno Bokk Yakaar, c’est la personne de Macky. A son départ, tout l’édifice pourrait s’effondrer comme château de carte.

Raison de plus pour que ceux qui expriment leurs ambitions aujourd’hui s‘entendent avec le grand Manitou. Il a manifestement les cartes en main et n’a pas dit son dernier mot.

Sa spécialité est surtout de surprendre son monde par des décisions inattendues. Par exemple, la plupart des personnes soupçonnées pourraient devoir débarrasser le plancher ou subir une descente aux enfers qui leur ferait oublier leurs manœuvres.

Pour le moment, ces cadres apéristes restent encagoulés, mais Macky a l’avantage de bien les connaitre. Il pourrait ainsi aisément les écarter car, en 2024, personne ne sait encore ce qu’il va faire. (Assane Samb/Rewmi)