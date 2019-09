Statut du chef de l’opposition : Moustapha Diakhaté rappelle aux candidats battus “KU BAÑ MBËTT BUL NAAN ÑEEXAM”

La question du statut du chef de l’opposition va-t-elle casser la dynamique d’union chez les candidats malheureux de l’opposition ? Tout porte à le croire au regard du silence se sont emmurés depuis que la question est agitée. C’est silence radio, chez notamment, Idrissa Seck, arrivé deuxième à la présidentielle de 209. Qui ne dit rien consent, semble dire le ministre conseiller Moustapha Diakhaté sur sa page Facebook, non sans démontrer leur incohérence et leurs contradictions : “KU BAÑ MBËTT BUL NAAN ÑEEXAM”.

Autrement dit, Moustapha Diakhaté ne semble pas comprendre cette attitudes des battus de la dernière présidentielle sur la question. “Désignation du Chef de l’opposition : les battus de la présidentielle 2019 face à leurs contradictions. Les résultats d’élection qualifiée de frauduleuse ne peuvent servir de base pour la désignation du chef de l’opposition sénégalais”, se démarque-t-il du comportement des candidats battus à la dernière présidentielle. “En 1983, Cheikh Anta Diop pour avoir considéré les législatives comme frauduleuses avait refusé d’occuper l’unique siège attribué au RND”, rappelle-t-il avant de dénoncer l’incohérence d’Idrissa Seck et cie. “C’est de l’incohérence que d’accepter la désignation du Chef de l’opposition sur la base des résultats d’un scrutin qualifié, par tous les candidats de cette même opposition, de mascarade électorale, de confiscation de la volonté populaire jusqu’à refuser de reconnaître la réélection du Président Macky Sall. (…)”. Les prenant au mot, Moustapha Diakhaté rappelle leurs déclarations après la proclamation des résultats de l’élection présidentielle par la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) : “Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat. Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel”, peut-on lire dans un communiqué signé d’Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang et Issa Sall publié peu après l’annonce de la victoire de Macky Sall avec 58,27% des voix par la Commission nationale de recensement des votes (CNRV). Force est de constater que le candidat sortant a confisqué la volonté du peuple souverain et sera le seul à assumer les conséquences face au peuple et face à l’histoire”, a ajouté Idrissa Seck, qui s’exprimait également au nom des trois autres candidats d’opposition, Ousmane Sonko, Madické Niang et Issa Sall. “Nous exprimons toute notre gratitude et nos félicitations au peuple sénégalais qui a massivement exprimé son désir de changement dans la maturité, le calme et la paix”, ont conclu les quatre candidats. »