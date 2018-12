Spectacle : La compagnie Mémoires Vives présente demain “A Nos Morts…”

Ferloo.com- La compagnie Mémoires Vives, avec le soutien de l’Institut Français de Dakar présente le spectacle À Nos Morts… : Vendredi 7 Décembre 2018 à 21h00 au Grand Théâtre National de Dakar. Une représentation scolaire est programmée à 10h00 le même jour.

Le spectacle À Nos Morts rend hommage par la danse hip hop, le théâtre, la musique et la vidéo, aux tirailleurs de 14-18, ceux de 39-45, à ces hommes qui ont fait le sacrifice de leur vie pour libérer la France et l’Europe des fascismes, à ces soldats, sénégalais, maliens, ivoiriens, burkinabés, malgaches, marocains, algériens, tunisiens, indochinois, antillais, camerounais, tchadiens,… requis ou engagés volontaires, à ces femmes, munitionnettes, résistantes,…

La particularité de cette date à Dakar, et pour la première fois : des danseurs sénégalais reprendront certaines parties du spectacle. Notamment 10 danseurs sous la direction chorégraphique de Gacirah DIAGNE et des artistes de renommée tels que Matador, Fou Malade, Zeinixx et Docteur Mic et 6 artistes français.

Cet événement, soutenu par l’Institut Français de Dakar et le Grand Théâtre National de Dakar, s’inscrit dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale et allié du Festival Thiaroye 44.