Souleymane Teliko : « L’indépendance de la justice est une obligatoire »

Ferloo.com- Le président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), Souleymane Teliko est revenu sur l’indépendance de la justice. Sur les ondes de Sud Fm, il estime que « l’indépendance de la justice au Sénégal est obligatoire. C’est un devoir et pour les magistrats et pour le pouvoir public dans le cadre du renforcement de la justice au Sénégal ».

« Et pour renforcer la justice, il faut effacer tout ce qui peut conférer à l’Exécutif d’influer sur la justice. La suppression de l’Exécutif et l’inamovibilité des magistrats sont les deux éléments qu’il faut réfléchir pour assurer l’indépendance de la Justice, tout en ne perdant pas de vue que l’Exécutif est au dessus », a-t-il suggéré tout en rappelant que « l’indépendance de la justice est un moyen d’assurer la paix sociale, la stabilité du pays et donner la confiance aux investisseurs ».

Il se félicite, cependant, le fait que le ministre de la Justice est dans les bonnes dispositions de la mise en œuvre des recommandations issues du colloque des magistrats car, précise-t-il, « il est important d’instaurer une justice digne de ce nom. Ce, d’autant plus que le Sénégal dispose de bons magistrats et qui travaillent souvent dans des conditions difficiles ».

Selon le président de l’UMS Souleymane Teliko, au-delà de notre rôle traditionnel de rendre la justice, les magistrats travaillent également au renforcement de la démocratie au Sénégal. « Toutefois, nous estimons que l’intrusion de la politique dans la justice est nocive. La justice et la politique ne font pas bon ménage », soutient-il. Il ajoute pour s’en féliciter, « le comportement de mes collègues lors du colloque me rassure. Les magistrats sont en phase avec la société »

C’est pourquoi, rassure-t-il, faisant allusion au procès de Khalifa Sall et cie, « nous avons confiance aux collègues qui gèrent les dossiers pendants devant la justice et nous sommes sûrs qu’ils rendront une décision qui conviendra à tous ».