Souleymane Ndéné Ndiaye après sa rencontre avec Macky Sall : «Maintenant c’est à nous, SénégalaSouleymane Ndéné Ndiaye après sa rencontre avec Macky Sall : « Maintenant c’est à nous, Sénégalais, de prendre nos responsabilités »is, de prendre nos responsabilités»

«Le président de la République a fait ce qu’il avait à faire. Maintenant, c’est à nous, Sénégalais, de prendre nos responsabilités pour combattre et vaincre ce virus. Cette maladie est grave et la mobilisation de tout le monde ne peut être que bénéfique. Je salue la présence des leaders et leur soutien au Président Macky Sall. Ils se sont engagés à ses côtés pour combattre cet ennemi commun que nous avons.Je profite de cette occasion, pour lancer un appel à toute la population, à suivre les recommandations des médecins car cette maladie est grave. Les heures de couvre-feu doivent être respectées et les consignes doivent être suivies. Je prie pour mon frère Moustapha Mamba Guirassy et tous les Sénégalais touchés par cette maladie, pour qu’ils guérissent vite», a-t-il déclaré.