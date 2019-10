Sory Kaba sur le mandat présidentiel : « la Constitution interdit de faire un troisième… »

«Notre Constitution oblige le président de la République à ne faire que deux mandats. Ce qui est clair, c’est qu’il est dans le dernier mandat et la Constitution l’interdit de faire un troisième mandat. Qui sera le futur président de la République du Sénégal ? Personne ne sait. Je n’en trouve pas dans le parti ceux qui ont des ambitions présidentielles. Au-delà du réel, on ne fait plus de la politique. Moi je suis dans le réel. Le président de la République a, d’ailleurs, clos ce débat du nombre de mandats. Notre Constitution est verrouillée : deux mandats, pas plus. On n’est pas dans le phénomène de la rétroactivité. Je ne suis pas dans ce débat-là. Ca c’est un aspect. L’autre aspect, dès lors en 2024, l’élection présidentielle devra s’organiser… tout Sénégalais a le droit de présenter sa candidature pour être président de la République…”. Ces propos du Directeur des Sénégalais de l’Extérieur, Sory Kaba, sur les ondes de la Rfm n’ont pas plu à la section APR de Fatick qui le descend en flammes