Sorties de Aly Ngouille Ndiaye et de Youssou Ndour : Me Sidiki Kaba tempère et appel à se consacrer à l’essentiel

Sorties de Aly Ngouille Ndiaye et de Youssou Ndour : Me Sidiki Kaba tempère...

Ferloo.com- Après Seydou Guèye, porte-parole de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) et du gouvernement et du Réseau des Enseignants de la dite formation politique, c’est le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Sidiki Kaba qui se prononce sur la sortie de Youssou Ndour ainsi que celle du ministre de l’Intérieur et qui fait polémique. C’est pour mettre la balle à terre pour les deux cas et d’appeler tout le monde à se consacrer à l’essentiel.

Pour l’affaire Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Intérieur qui fait polémique, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Sidiki Kaba ne dira pas autre chose que d’appeler à se consacrer à l’essentiel. «Il faut tout simplement s’engager à l’essentiel. Le président de la République s’est engagé, lui, à organiser une élection présidentielle transparente. C’est ce qui est essentiel”, a-t-il laissé entendre.

En ce qui concerne la sortie de Youssou Ndour, Me Sidiki Kaba se veut rassurant. “Je ne connais pas ce qui s’est réellement passé, donc je ne peux pas m’aventurer outre mesure. Ce dont je suis sûr, est que le compagnonnage entre Youssou Ndour et le président Macky Sall n’est pas encore fini. Ce sont des amis, ils vont se retrouvés”, se contente-t-il de dire avant d’inviter chacun d’entre les Sénégalais à apporter sa contribution pour la construction d l’édifice nationale. “Chacun doit apporter sa contribution dans ma construction de l’édifice afin qu’il fasse bon vivre au Sénégal”, lance-t-il l’appel.

A propos des critiques formulées par le ministre gambien de la Culture et du Tourisme, Hamath Bâ, le chef de la diplomatie sénégalaise, Me Sidiki Kaba prend la hauteur en affirmant que “ce qui lie la Gambie et le Sénégal, dépasse largement des discussions épiphénomènes”. Il annonce dans la foulée que dans quelques jours, il y aura un conseil présidentiel qui va tracer les grandes lignes de la politique d’intégration entre la Gambie et le Sénégal, deux pays liés par l’histoire, le fleuve et l’islam.

“Mieux, laisse-t-il entendre, nous n’avons pas besoin de créer des problèmes à nos compatriotes qui sont dans ce pays. Nous préférons travailler pour la diplomatie de bon voisinage”.

Enfin,Me Sidiki Kaba a fait savoir que la diplomatie sénégalaise a changé de paradigme en multipliant de partenaires. “Aujourd’hui, elle (diplomatie) est active et économique et Dakar est devenue une plaque tournante de la diplomatie. C’est pourquoi, en plus des partenaires traditionnels, il y a des accords de partenariats avec des pays comme la Chine, le Japon et la Turquie …”.