Sortie de Youssou Ndour : Seydou Guèye met dans le compte de “réaction épidermique”

Ferloo.com- Seydou Guèye, porte-parole de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) et du gouvernement a réagi à la sortie de Youssou Ndour. En attendant d’avoir une bonne compréhension de la déclaration du leader Fekke Ma Thibole, Seydou Guèye parle de “réaction épidermique”.

Le compagnonnage entre le président Macky Sall et le ministre-conseiller Youssou Ndour est un compagnonnage authentique ; une alliance qui s’est faite dans la loyauté et un engagement commun et partagé pour le Sénégal”, a-t-il tenu de préciser sur les ondes de la RFM.

D’après Seydou Guèye, des réactions comme celles-là sont habituelles, elles (réaction) sont “épidermiques relatives au manque de communication au sein de Bennoo Bokk Yaakaar. C’est peut être normal ces genres de réactions qui peuvent être interpersonnelles. Parfois la première façon de réagir, c’est de le faire de façon épidermique parce qu’on n’a pas eu le temps de faire la conversation structurant pour apaiser les tensions. Dans la vie on fonctionne souvent à partir des humeurs”. Il s’empresse-t-il d’ajouter, “moi je n’ai pas d’inquiétude en ce qui concerne la qualité des relations entre les deux personnalités et au regard de leur engagement et de la vision partagée au service du Sénégal”.

“Je n’ai pas d’appréhension particulière. Ce qui est important c’est notre capacité d’être ensemble”, a-t-il rassuré.