Sonko, un si bon fonds de commerce…

Les épreuves sont faites pour les croyants, et on a pas besoin d’être abonné à la chaîne télé Nat Géo Wild pour savoir que les prédateurs d’aujourd’hui finissent toujours en proies de demain.»

Pour politiciens fainéants et calomniateurs, rien de tel que de s’attaquer à SONKO pour non seulement mieux se faire voir et reconnaitre dans la galaxie présidentielle mais aussi et surtout pour exister médiatiquement parlant.

Pour ne pas les citer et ne jamais les citer, je dirais qu’Ils ont pour noms : « niak diom », « niak fayda », « niak rouss », « niak diomb », « niak worma si sen bopp », et j’en passe car les citer nommément irait à équivaloir à leur donner cette importance dont ils se font une inconditionnelle quête.

De cœur meurtri, j’en arrive à me demander s’ils ne sont pas l’incarnation personnifiée même de toutes les vices et bêtises dont –nous autres Sénégalais– nous nous battons de régime en régime, d’Alternance à Alternance Alternée et le tout depuis bientôt trois générations. Mais bref, retenons d’eux qu’ils ne savent que manquer de vergogne, de scrupule, de pudeur, de honte, de pruderie pour finir par en devenir d’effrontés, d’insolents, d’impertinents, de cyniques, de grossiers, d’arrogants et d’outrecuidants crève-la-faim.

Dans l’attente de vous voir vous révéler de plus belle à nous à travers votre véritable nature, je parie que vous irez continuellement à être plus incisifs, plus acerbes, plus acariâtres, plus fétides ; dans le mensonge, l’affabulation, la calomnie, les intrigues à deux balles…

Au candidat SONKO, à ses militants, à ses sympathisants, je les exhorte à ne point donner ne serait-ce une once d’importance à ces va-nu-pieds à la limite fanfarons, sentencieux et prétentieux.

Ils ne mériteraient de votre part que le respect et considération à inévitablement devoir à un humain et rien d’autre ou de plus que ça.

ls veulent du buzz et/ou bad buzz, ils n’ont qu’à continuer leurs sales besognes faites d’attaques, d’agressions et de provocations ainsi ils continueront à désagréablement exister. Qui plus est, leur entêtement dans la bêtise mettra à nu leurs conditions d’hommes immoraux, dépravés et tortueux.

Je termine par souhaiter que le camp d’en face aille se chercher de meilleurs discoureurs et débatteurs car il est reconnu des Sénégalais que le niveau de science et de formation dans le camp du Pouvoir laisse grandement à désirer.

En restant convaincu qu’il vous sera difficile de changer de posture déshonorante et « improbitante », je vous invite à vous déplier en mode : #Solutions et #Solutionspourunsenegalnouveau !!!

Par Allah, qu’Il fasse de vous, chers détracteurs, des politiques et non politiciens de manière à vous révéler davantage réfléchis, plus constants et mieux convaincus pour ne faire que servir la République du Sénégal… Amine !!!

Ababacar Sadikh Seck

Sympathisant de Ousmane Sonko et du Pastef