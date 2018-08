Sonko, Bougane, Karim, Khalifa : Le scénario explosif pour envoyer Macky au 2nd tour

Après le vaste rassemblement réussi la semaine dernière par Bougane Dany Guèye, leader du mouvement « Geum sa bopp » au terrain Khar Yalla, une nette recomposition politique se fait jour. Ousmane Sonko, le leader de Pastef est parti pour sceller une alliance tacite d’avec le PDG du Groupe des Médias. Des émissaires seraient également sur le point de rallier Karim et Khalifa Sall à cette plateforme stratégique afin de venir à bout du régime du Macky en 2019.

A mesure que la prochaine présidentielle approche, les alliances se font et s défont au grès des clivages tous azimuts entre état-major du landerneau politique national. En effet, une nouvelle configuration des alliances entre Bougane Dany Guèye qui aura réussi avec brio son entrée en matière dans le monde très cruel de la politique, et Ousmane Sonko, le leader de Pastef est presque acquise. S’y ajoute des émissaires de l’ombre qui travailleraient à convaincre Karim Wade et Khalifa Sall à se joindre à cette nouvelle dynamique explosive qui pourrait bien décider les Sénégalais à faire basculer la masse silencieuse de leur côté. Nos sources dignes de foi nous renseignent également que d’intenses pourparlers sont mis en branle pour asseoir ce cadre stratégique, qui, d’après notre interlocuteur, consacrerait la défaite du camp de la majorité au soir du 24 février 2019. D’ailleurs, la visite d’Ousmane Sonko au maire de Dakar Khalifa Sall à Rebeuss s’inscrirait dans cette même dynamique unitaire. Pour l’heure, nos radars hyper sophistiqués suivent de près ce cocktail explosif qui, arrivé à maturation, pourrait bien faire mouche et renverser les tendances les plus tenaces au détriment de la majorité présidentielle, lors de la prochaine échéance majeure. (Senegal7)