Sonko à Rebeuss: “j’ai trouvé un home rayonnant, le visage fendu d’un éclatant sourire…”

Ousmane Sonko a rendu visite, ce lundi, à Khalifa Sall, emprisonné dans le cadre de l’affaire de la Caisse d’avance de la Ville de Dakar. Sonko qui donne des nouvelles du maire de Dakar renseigne que ce dernier se porte bien.

“J’ai trouvé un homme rayonnant, vêtu d’un blanc immaculé de la tête aux pieds, le visage fendu d’un éclatant sourire que ne pourra jamais s’offrir son persécuteur qui ne dort plus la nuit, certainement tourmenté par sa gestion vicieuse et haineuse du pouvoir. Je me suis très longuement entretenu de la situation du pays et des perspectives avec un homme serein, lucide et endurant», dit-il sur sa page Facebook.

Il ajoute : « Les épreuves sont faites pour les croyants, et on a pas besoin d’être abonné à la chaîne télé Nat Géo Wild pour savoir que les prédateurs d’aujourd’hui finissent toujours proies de demain». (Avec Rewmi)