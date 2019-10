SOMMET DE SOTCHI : Les nouveaux axes de l’offensive russe en Afrique

Le sommet de Sotchi est appelé à ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre la Fédération de Russie et les pays d’Afrique. Dans un entretien avec Agence Tass, paru dans notre édition du lundi, Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, a soutenu que «la Russie et les pays africains sont liés par des relations traditionnellement amicales».

Aujourd’hui s’ouvre, à Sotchi, le Sommet Russie-Afrique. Une première dans les annales des relations entre la Russie et l’Afrique. Ce sommet, co-présidé par Vladimir Poutine et le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, verra la participation du Président Macky Sall aux côtés d’une cinquantaine de Chefs d’Etat et de Gouvernement. «Dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires prononcés, le sommet aura également en ligne de mire la coordination des mesures de lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les défis qui se présentent pour la sécurité régionale et mondiale», souligne un communiqué du Bureau d’informations gouvernemental (Big). Cette première historique doublée d’un Forum économique vise, ajoute le document, «à parachever le retour de la Russie sur le continent africain». Plusieurs questions liées au développement, à l’économie, à la santé et à la culture seront abordées lors des sessions plénières du sommet.

La même source renseigne que les perspectives économiques conjointes occuperont une place primordiale à l’occasion de la rencontre au sommet de Sotchi 2019, et précise que le curseur sera pointé sur la création de nouvelles niches de croissance, la consolidation des espaces économiques à travers des projets structurants qui s’inscrivent dans le long terme.

Les questions économiques feront l’objet d’un examen approfondi le 23 octobre 2019 avec la mise en discussion des nouvelles formes de coopération entre la Russie et l’Afrique sur la base des opportunités qu’offrent les Zones économiques spéciales, poursuit la note. Alors que la journée du 24 octobre 2019 sera consacrée au Forum économique avec comme thème «L’avenir du continent africain», avec en toile de fond «la souveraineté et les valeurs traditionnelles en tant qu’éléments cruciaux d’une stratégie de développement». Une table ronde portant sur «Une Afrique sûre» se tiendra également en marge du Forum économique.

Dans une interview avec l’Agence Tass parue dans notre édition du lundi, le Président de Russie, Vladimir Poutine, dit attendre de ses collègues africains et de leurs délégations : «un portefeuille important de propositions visant à élargir les relations bilatérales ; et que les dirigeants des organisations régionales africaines nous fassent part de leurs considérations sur comment développer ensemble la coopération multilatérale». «La Russie a aussi des projets concernant la croissance future des relations avec le continent africain (…). En plus, il est important de définir les mécanismes pour réaliser les accords qui seront atteints lors du sommet à Sotchi», ajoute-t-il. En juin 2018, au Kremlin, le Président Macky Sall avait déclaré : «Le Sénégal est aujourd’hui à la croisée des chemins. Nous sommes pour une ouverture des partenariats. C’est la raison pour laquelle la Russie a toute sa place». (Le Soleil)