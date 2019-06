Smart Sénégal : un programme en phase avec la demande sociale et le PSE, selon Cheikh Kanté

Ferloo.com- Dans le processus de mise en œuvre du Plan Sénégal émergent, le numérique occupe une place importante. Il est considéré par le Président de la République comme un facteur essentiel de croissance économique et de développement. Dans ce cadre, le Ministre en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent M. Cheikh Kanté a reçu dans ses locaux le Directeur général de l’Agence De l’Informatique de l’Etat M. Cheikh Bakhoum pour une présentation plus détaillée des grands projets mis en œuvre par l’ADIE, notamment le Programme Smart Sénégal.

Accompagné des différents chefs de projets du programme Smart Sénégal, M. Cheikh Bakhoum a présenté, au Ministre Cheikh Kanté et aux membres de son équipe, les différentes composantes de ce programme phare de l’Etat du Sénégal. Il s’agit des projets :

– Safe city : améliorer la sécurité des biens et des personnes en renforçant l’équipement et les infrastructures numériques des forces de défense et de sécurité.

– Smart Education : fournir des outils et solutions numériques pour améliorer l’apprentissage en ligne et renforcer les capacités des apprenants.

– Smart Territoires : rendre accessible un service public de qualité et de proximité et renforcer la contribution du numérique au développement économique et social et à la création d’emplois.

– Câble Sous-marin : renforcer l’accès à un service Internet haut débit et abordable pour l’Administration et pour les citoyens.

– Smart wifi : déployer une infrastructure de connexion, sans fil, à Internet dans les lieux publics et touristiques.

Les Technologies de l’Information et de la Communication vont ainsi contribuer, à travers le programme Smart Sénégal, à accélérer le développement des villes et des campagnes, promouvoir les usages numériques et améliorer, de façon significative, les conditions de vie et d’existence des populations.

Pour le Ministre en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent, tous ces projets sont en phase avec la demande sociale et le PSE. Selon Cheikh Kanté, l’ADIE met en œuvre des projets structurants qui répondent aux aspirations des Sénégalais. Il a promis d’apporter tout son soutien à la réussite de ces projets.

Le Sénégal dispose déjà des atouts pour une réussite du programme Smart Sénégal. Le territoire national est maillé en fibre optique (les 45 départements), les bâtiments administratifs sont interconnectés à l’Intranet administratif, la digitalisation de l’Administration et la dématérialisation des procédures administratives sont en cours.