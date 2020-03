Situation Covid19 au Sénégal : Dakar, en tête avec 110 sur 175 cas positifs

Aujourd’hui, des six (06) régions (Dakar, Diourbel, Thiès, Ziguinchor, Saint-Louis et Fatick) sur quatorze (14), pour vingt (20) districts sanitaires touchés, Dakar occupe la tête du peloton, avec 110 sur 175 cas positifs.

La volonté des autorités sanitaires de se réunir en urgence, aujourd’hui, à 17 heures « pour définir une approche de riposte spécifique » face à la persistance du covid19 dans deux (02) foyers au niveau des districts sanitaires de Dakar-Ouest (52 cas) et de Dakar Sud (28 cas) arrive vraiment à son heure. Certainement, les autorités sanitaires ne manqueront pas d’inviter davantage les populations à rester vigilantes et à respecter les gestes barrières, pour sauver notre pays de ce fléau.

En effet, quand on regarde bien le tableau de la situation du covid19 au Sénégal, donné dans le site web du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS), on note aisément que Dakar a dépassé depuis peu de temps, la ville de Touba qui était considérée comme l’épicentre de cette maladie, au tout début du déclenchement de la pandémie.

Entre temps, la ville sainte de Touba a vu son compteur se bloquer au nombre effrayant de 26 cas positifs. Depuis lors, la situation s’est bien améliorée dans la capitale du Mouridisme. Et c’est la région Dakar qui a bien pris le relais. En plus des districts sanitaires de Dakar Ouest et Dakar Sud qui font à eux deux, quatre-vingts (80) cas positifs, soit (52+28), Dakar Centre et Dakar Nord comptent cumulativement quinze (15) cas, c’est-à-dire (9+6), soit quatre-vingt-quinze (95) cas pour le seul département de Dakar.

De l’autre côté, et pour le compte de la région de Dakar, les départements de Pikine (3), Rufisque (6) et Guédiawaye (6), il y a 15 cas.

Au total, la région de Dakar compte 110 sur les 175 cas positifs sur le plan national.

Pour rappel, l’ancienne région du Cap-Vert, devenue région de Dakar depuis 1984, forte d’une population de 3 215 255 habitants répartie sur une superficie de 547 km2 est constituée de quatre (04) départements (Dakar (79 km2), Rufisque (379 Km2), Pikine (87 Km2), en 1983), et Guédiawaye (13 km2), à partir de 2002), mais aussi de dix (10) arrondissements : Almadies, Dakar-Plateau, Grand Dakar et Parcelles Assainies ; Dagoudane, Niayes et Thiaroye ; Rufisque et Sangalkam ; Guédiawaye.