Sit-in de l’opposition : Le Préfet de Dakar ne cède pas

Le Préfet de Dakar n’a pas varié dans sa position. Et a décidé d’interdire la manifestation de l’opposition de ce mardi, devant le ministère de l’Intérieur. Dans un communiqué rendu public le Front démocratique et social de résistance nationale (Frn), indique qu’il a été “informé d’un arrêté illégal et anticonstitutionnel du Préfet de Dakar interdisant un rassemblement pacifique devant le ministère de l’Intérieur.”

Malgré cet interdit, “Le Frn maintient sa décision d’organiser cette manifestation. Étant donné que les dernières manifestations de l’opposition ayant regroupé au moins une centaine de milliers de citoyens se sont déroulées sans aucun incident, l’opposition tient le gouvernement pour responsable de tout incident qui se sera produit”.

Par conséquent, l’opposition “appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à venir nombreux à 15 heures devant le ministère de l’Intérieur et défendre la démocratie et exiger la confirmation des candidatures déjà annoncées de Karim Meissa Wade et de Khalifa Ababacar Sall, la mise en place d’une autorité indépendante pour organiser les élections, l’accès au fichier électoral pour tous, le retrait de la loi sur les parrainages, la distribution des cartes d’électeurs aux ayant droits et la libération des prisonniers politiques.” (Avec Seneweb)