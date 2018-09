Sheikh Alassane Sène réagit aux « Solutions » de Sonko

Ferloo.com- J’ai parcouru avec un grand intérêt le livre-programme « Solutions » de notre compatriote Ousmane Sonko. Les pages introductives de l’ouvrage, prouvent à suffisance que l’homme connaît et aime son pays, et ne veut plus voir ses compatriotes vivre dans la souffrance atroce.

Il dessine dans les 13 chapitres qui composent son ouvrage, un nouveau Sénégal, loin de cette classe politique, qui a détruit le tissu de la cohésion sociale et de l’espoir. Mr Sonko a raison d’être en colère à force de répertorier les maux de la République causés en grande partie par le manque d’audace des régimes qui se sont succédés à la tête du pays.

Au nom de notre mouvement « Daj Dëpp », et à mon nom propre, je le félicite et l’encourage à continuer de croire qu’il est toujours possible de faire naître un « Nouveau Sénégal » sur les cendres des oligarchies qui ont violé nos consciences et tué notre santé. Elles ont aussi volé notre éducation, notre sourire et nos rêves, hypothéqué notre avenir, grugé nos maigres ressources et vendu notre économie.

Le Sénégal de nos rêves, ne sera construit qu’avec la proclamation de notre indépendance économique et les mécanismes de l’intelligence artificielle qui boosteront de manière globale tous les secteurs de notre économie.

Le Sénégal que j’appelle de tous mes vœux, n’exclura aucun de ses fils, tôt ou tard, les forces patriotiques vont se retrouver, s’allier et tirer le Sénégal de la misère, par une vision et des solutions, mon intime conviction.

Sheikh Alassane Sène

Pdt Mouvement Daj Dëpp

Candidat à la présidentielle de 2019