Seydou Guèye : « C’est le couperet de Macky »

Contrairement à la Convergence des cadres républicains qui a adopté une stratégie de va-t-en guerre contre Moustapha Diakhaté, le porte-parole, chargé de la communication du président de la République, Seydou Guèye, a préféré donner une leçon de démocratie à Moustapha Diakhaté, avant de révéler sur les ondes de la Rfm que la décision d’exclure ce dernier des rangs de l’Alliance pour la République (Apr) est une instruction de Macky Sall, confirmant ainsi Malaw Sow, le premier à laisser entendre que Macky Sall est derrière l’exclusion de Moustapha Diakhaté.

«Moustapha Diakhaté était avec nous, mais il a mis les Sénégalais dans une posture qui les a rendus perplexes. Ils ont noté une certaine incompréhension en se posant la question de savoir : comment un homme peut-il être membre d’un parti et contre ce parti. Toutes ses sorties ont eu pour objectif de ternir l’image de ce parti », explique Seydou Guèye avant de lui dispenser une leçon de morale politique : «Quand on appartient à un parti politique, il y a trois règles essentielles. La première, est d’abord, le partage des mêmes orientations avec les membres de ce parti. La deuxième est que les militants sont sous l’autorité des décisions et des résolutions de ce parti. Et la troisième est que tous les militants son sous l’autorité du leader de ce parti et lui-même sous l’autorité d’un congrès. Donc des mécanismes d’exclusion ou de sanctions d’un militant d’un parti politique sont partout les mêmes dans toutes les formations politiques». Et de livrer son dernier enseignement politique : «Puisqu’être dans un parti politique est d’abord une posture autour du partage des éléments d’orientation du débat interne qu’on apprend quand on entre en politique, un leader, on le défend en dehors du parti, mais on discute à l’intérieur du parti ». Dans ce cadre, martèle-t-il, «le camarade dont vous parlez (Moustapha Diakhaté), connaît l’Apr, puisqu’il en était le chargé d’orientations. Il le sait mieux que quiconque que nos statuts ne prévoient pas l’existence d’un courant à l’intérieur du parti. Même si l’on veut être dans la duplicité, il faut bien comprendre que les mouvements qui sont autour de l’Apr sont des mouvements pour soutenir l’action du président de la République, mais ce ne sont pas des mouvements internalisés au niveau de l’Apr. Donc à ce niveau c’est clair”.

Dans la foulée, Seydou révèle que l’exclusion de Moustapha Diakhaté est une instruction du président Macky Sall. «Le président est la seule personne habilitée à prononcer cette décision. Il a donné une instruction à la commission de discipline qui a siégé et a pris une décision. Les choses sont claires : ou bien on est dans un parti et on ne peut pas être contre ce parti ou bien on décide d’aller contre ce parti et on fait face. C’est une question de cohérence. La politique c’est la réalité sur le terrain et non sur le clavier d’ordinateur. La politique est un rapport de force », soutient-il. Il tient toutefois à minimiser l’effet dévastateur des impacts du courant de Moustapha Diakhaté au sein de l’Apr : «Aujourd’hui, l’Apr est plus que débout et constitue un vrai bouclier pour la démocratique et (…) est guidé uniquement par la cause du peuple sénégalais. Les questions personnelles ne peuvent pas avoir une prise sur notre action, puisque celle-ci est destinée aux Sénégalais pour lesquels nous avons une préoccupation centrale, améliorer leur bien être. Donc ces questions ne vont pas impacter sur la vie de nos concitoyens», conclut-il. (Kritik)