Seydou Guèye : “Abdou Mbaye a le droit d’être honnête et juste”

Le ministre conseiller en communication de la présidence de la République, Seydou Guèye a apporté une réplique à l’ancien Premier ministre et président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) Abdoul Mbaye qui avait avancé “la faillite de l’Etat du Sénégal”. Sur les ondes de e-radio, Seydou Gueye a réplique ainsi qu’il suit : « Ce que je voulais dire à Abdoul Mbaye, je pense qu’il a le droit d’être haineux mais, il a le droit d’être honnête et juste ».

” Quand on a été Premier ministre comme Abdoul Mbaye, connaissant les rouages de l’Etat et certains mécanismes, on doit bien comprendre que l’Etat ne peut pas être en faillite. L’Etat vient de s’acquitter d’une obligation de plus de 100 milliards pour le secteur du BTP. Ensuite, sur la période du mois d’août, il a encaissé au titre des régies financières, plus de 1600 milliards de francs CFA. Il paie les salaires même s’il y a un retard. Je pense que les sénégalais veulent des hommes politiques sérieux qui font des critiques sérieuses”, rappelle-t-il pour réfuter les allégations de l’ancien Premier ministre.

Et Seydou Gueye de poursuivre : “Abdoul Mbaye doit se montrer digne d’avoir eu l’avantage d’être un Premier ministre du Sénégal. Il faut, quand on a eu ses responsabilités, honorer l’histoire et s’honorer soit même. Il doit être à sa place qui est celle d’un ancien Premier ministre”.