Seydou Guèye à Bamba Fall : ” Notre maison est une fierté générationnelle, …”

“La confusion entretenue par Bamba FALL à propos de la maison mitoyenne à notre domiciliation de la rue 6×9, est symptomatique d’une volonté de nuire, en voulant porter atteinte à ma réputation. Sinon comment comprendre cette sortie malheureuse du Maire, conducteur de travaux de pavage, qui joue sur le registre de l’amalgame pour se donner bonne conscience après avoir détruit un pan de cette maison, s’offusque Seydou Guèye dans un communiqué.

Selon Seydou Guèye natif et habitant de la Médina, les honorables et respectables habitants de la Médina savent que cette maison située à l’intersection de la rue 6×9 est inoccupée depuis plus d’une dizaine d’années. Seule la recherche du sensationnel et la volonté de nuire peuvent occulter cet état de fait.

“Notre maison est une fierté générationnelle, inscrite au patrimoine de la Médina, pour avoir été l’une des premières constructions en dur de la commune. Cette maison a été le berceau de mon identité de fils de la Médina” se félicite-t-il.