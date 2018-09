Seydou Guèye à ABC : « Ces petites jérémiades n’intéressent pas les Sénégalais”

Ferloo.com- Le médiateur de la République est une institution, il est important de ne pas tomber dans le piège de la politique par procuration. C’est le Secrétaire et porte-parole du gouvernement et de l’Alliance pour la République (Apr au pouvoir) Seydou Guèye qui indique la voie à suivre au Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé dont la sortie a provoqué beaucoup de bruits au sein de l’appareil étatique.

En ce sens que se convainc-t-il, “ces petites jérémiades n’intéressent pas les Sénégalais”. D’après Seydou Guèye, le Médiateur s’est trompé. Son rôle n’est pas de faire de buzz médiatique. Son rôle est de faire la médiation entre les citoyens et les institutions, avant de lui rappeler ses obligations de réserve.

Et Seydou Guèye de se démarquer des allégations du Médiateur de la République contre le gouvernement : “On ne peut pas faire croire que rien n’a été fait depuis 2012. C’est totalement faux ; il n’y a pas une once du territoire qui n’a pas bénéficié des efforts de l’Etat”.

“La part de vérité, le travail d’un médiateur est d’apporter des solutions entre les citoyens et l’administration”, indique-t-il avant de préciser que ” on réagit aux propos du Médiateur parce qu’on est sensible mais pas parce qu’on est dérangé. Pas du tout. Chacun réagit en fonction de sa sensibilité mais moi je réagis de manière objective et en toute lucidité”.