Seydina Fall : « je n’ai pas démissionné… »

Les choses sont allées très dans ce qu’on peut appeler affaire des faux billets de banque impliquant le député de la majorité présidentielle, Seydina Fall plus connu sous le nom de Boughazeli. Annoncé comme démissionnaire de son poste de député, Boughazeli vient de démentir l’information.

« Je n’ai pas démissionné de mon poste de député. Je suis toujours député », dément-il ainsi l’information sur les ondes de la RFM.

“Je suis en route vers la gendarmerie pour déférer à leur convocation. On m’a convoqué à 16 heures. J’y vais comme ça. Je vais discuter avec mes avocats et je vais répondre à toutes les questions qu’on me pose. Je n’ai pas peur car je n’ai rien à me reprocher dans cette affaire », ajoute-t-il.