Sévices contre les journalistes : Le Secrétaire général du Synpics dans tous ses états

Après des sévices perpétrés contre les journalistes ce samedi, le Secrétaire général du Syndicat des professionnels et techniciens de l’Information et de la communication du Sénégal (Synpics), Bamba Kassé est sorti de ses gongs pour prévenir le Commandant de la Police qui a donné l’ordre de « mater les journalistes parce ce sont eux qui mettent le feu à la poudre ».

« Les journalistes font leur boulot comme les policiers », tient-il à préciser avant de prévenir que « on n’est plus en 1960. On est dans l’ère du numérique, tout est enregistré, filmé… Et que force restera à la loi, d’autant plus ce commandant a été identifié ».

Bamba Kassé est par ailleurs outré par l’attitude des autorités contactées et informées des sévices que les journalistes sont en train de subir sur le terrain. « Les autorités ont été informées et averties dès le départ, mais elles sont restées muettes et silencieuses ». En tout cas, en quelques minutes les images qui vont entacher la démocratie sénégalaise, ont fait le tour du monde.