Serions-nous surpris qu’on en arrive aux actes d’immolation d’humains sur l’autel de la promotion politique, sociale, sportive…?

Même si, face à la recrudescence des cas de disparition d’enfants notés actuellement au Sénégal, la croyance populaire semble à tort ou à raison focaliser la suspicion sur des ressortissants de pays étrangers auteurs présumés de telle ignominies, il y’a lieu de procéder à une introspection générale pour dépasser l’épiphénomène. Car, pour qu’un tel phénomène puisse prospérer sur le sol national, il doit y avoir une forte demande locale stimulée par une croyance ferme aux pratiques occultes, communément appelée « khons ».

Qu’un lutteur des arènes, qu’une équipe de « navétanes », qu’un politicien puissent s’arroger un triomphe face à l’adversaire(plutôt l’ennemi à abattre!),c’est moins, pour les deux premiers cas, en fonction d’une aptitude physique assurée par des séances d’entraînement rigoureux, et en fonction d’une stratégie de campagne efficiente, pour le troisième cas. Pour le lutteur comme pour l’équipe de navétanes, le décor occultiste dans l’arène ou le stade, peut être sans commune mesure avec l’aspect mystique invisible prodigué nuitamment dans un cimetière, bois sacré ou dans les profondeurs marines! S’agissant de l’acteur politique, on n’est pas sans ignorer la tendance dans ce domaine à ne lésiner sur aucune pratique mystique pour espérer prendre des hauteurs quitte à plier sous le poids de l’obligation de sacrifices macabres.

L’avènement des réseaux sociaux est assez parlant sur la mentalité de beaucoup de leurs usagers Sénégalais qui, la plupart du temps, inondent au plus grand multiplicateur les pages de leurs contacts de formules incantatoires pour espérer en retour gagner des bienfaits divins! Et ce, quand on sait que les dures conditions d’existence incitent à explorer tous les coins et recoins de la foi religieuse pour un allègement providentiel du lourd fardeau de l’indigence imputable à l’horizon bouché d’opportunités d’emplois stables et revalorisant lié à une politique de non-aménagement conséquent du territoire national propice aux activités de développement.

Beaucoup de jeunes sont en train de s’essayer à la lutte, aujourd’hui devenue un marché lucratif pour les charlatans de tous bords pouvant être à la base d’un tel phénomène d’enlèvements d’enfants et de sacrifices humains par où passer impérativement, assure-t-on, pour vite empocher des cachets exorbitants.

Gardons-nous donc d’occulter du débat l’existence d’une forte demande locale en denrées mystiques abondamment consommées au Sénégal pour que ce pays devienne la cible convoitée des coupeurs de têtes d’horizons divers.

Gorguez Diop

