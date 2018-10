Serigne Mbaye SY Mansour envoie Me WADE à la retraite et adoube Madické NiANG  

Serigne Mbaye Sy Mansour galvanise Madické Niang. Le Khalife général des tidianes qui recevait l’ex président du groupe parlementaire du Pds et ses alliés lui a dit qu’il avait parfaitement le droit d’avoir des ambitions personnelles.

«Tu as le droit d'aller seul et de chercher ce que tu veux. Etre avec Abdoulaye Wade ne doit pas t'empêcher d'avoir des ambitions personnelles», affirme Serigne Mbaye Sy Mansour, ajoutant que Wade est âgé et par conséquent, il doit laisser tomber la politique. «Son âge ne lui permet plus de faire la politique. Il lui reste à prier et faire la volonté divine», indique le Khalife général des tidianes. D'autre part, Serigne Mbaye Sy Mansour met sur le compte de la volonté divine la brouille entre Madické Niang et Abdoulaye Wade. «Personne ne sait de quoi demain sera fait, personne ne peut prédire l'avenir. Madické Niang est là et tout le monde sait ce qu'il a fait pour Wade qui est là-bas, mais c'est la volonté divine», conclut Serigne Mbaye Sy Mansour, ajoutant qu'il est avec tout le monde.