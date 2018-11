Serigne Mbaye Sy Abdou dit Ndiol Fouta, sur le sens du Gamou

Serigne Mbaye SY, Ndiol Fouta : «Personne ne sait plus où ve pays va »

Pape Malick SY empêché, Serigne Mbaye Sy communément appelé Ndiol Fouta a fait office ce mercredi de porte-parole du Khalife général des Tidianes.

Une occasion que le marabout a saisie pour revenir sur la signification et le sens du Maouloud. Pas seulement. Parlant de cet événement marquant, il a également étalé ses inquiétudes pour le Sénégal.

«Personne ne sait plus où ce pays va, personne ne sait. On avance tel un animal. Le Sénégal est en perdition. Et c’est justement ce retour aux valeurs qui fait l’essence même du Gamou. N’écoutons pas celui qui parle mais plutôt ce qu’il dit… nous venons au Gamou pour parler de la vie et de l’œuvre de Seydina Mouhamed (PSL)», a déclaré Serigne Mbaye SY qui s’est longuement arrêté aux enseignements du prophète de l’islam pour inviter les Sénégalais à un retour aux valeurs. (avec WALFNet)