Sept pays arabes et africains riverains de la mer Rouge et du Golfe d’Aden créent un bloc régional

Sept pays arabes et africains riverains de la mer Rouge et du...

Sept pays arabes et africains riverains de la mer Rouge et du Golfe d’Aden ont annoncé, le 12 décembre, la création d’un nouvel ensemble économique et géopolitique régional pour mieux coordonner leur coopération sur des questions économiques et sécuritaires.

Baptisé «l’Organisation de la mer Rouge et du golfe d’Aden», ce bloc compte dans ses rangs l’Arabie Saoudite, l’Egypte, Djibouti, la Jordanie, le Yémen, la Somalie et le Soudan.

La création de ce bloc a été annoncée à Riyad à l’issue d’une rencontre tenue entre les ministres des Affaires étrangères de ces pays ayant des côtes sur la mer Rouge et le Golfe d’Aden, en présence du souverain saoudien, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.

Selon un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères, la nouvelle organisation a pour objectif de protéger le commerce mondial et la navigation internationale dans le golfe d’Aden, tout en contribuant au renforcement de l’investissement et du développement dans les pays de la région.

«Je pense que cet ensemble va contribuer au renforcement de la sécurité, de la stabilité, du commerce et de l’investissement dans la région et interconnectera les économies de ces sept pays.», a déclaré Adel al-Joubeir (photo), le ministre saoudien des Affaires étrangères lors de la rencontre.

«Le bloc contribuera à créer une harmonie dans cette région et empêchera toute force extérieure de jouer un rôle négatif.», a-t-il ajouté, sans plus de précision sur ces forces extérieures.

L’Arabie saoudite et ses alliés du Golfe persique accusent régulièrement l’Iran de menacer la navigation dans la mer Rouge, une accusation qui a toujours été démentie par Téhéran.

Depuis la prolifération de groupes terroristes en Somalie et le début du conflit au Yémen, les actes de pirateries contre les navires de marchandises sont fréquents dans le golfe d’Aden, une voie par laquelle transite 40 % du trafic maritime mondial. ((Agence Ecofin)