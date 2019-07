Sénégal vs Ouganda (1-0): Gana Gueye, homme du match: « C’est une fierté mais le plus important est la qualification »

« On est très content, ce n’est pas du tout facile ce match là. On sait que l’Ouganda est une équipe compliquée à jouer qui presse très haut qui nous a beaucoup empêche de jouer. On a joué avec d’autres qualités aujourd’hui, de jouer long et aller au deuxième ballon, essayer nous aussi de les presser et de ne pas les laisser jouer, et essayer de marquer le plus rapidement possible. On est très content pour la victoire.

« Le plus important c’est le repos déjà parce que c’était un match compliqué, on enchaîne des matches. Plus la compétition avance, on aura besoin de repos. Il faudra bien se préparer et respecter le Bénin parce que c’est une équipe qui n’a pas perdu depuis le début de la compétition. Donc c’est à nous de montrer qu’on est capable de les battre, surtout montrer les ingrédients qu’il faut pour gagner ce match là ».

« C’est une fierté pour moi, mais le plus important aujourd’hui, c’était l’équipe, la qualification et on est content ». (Avec wiwsport)