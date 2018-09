Sénégal : Une société d’investissements d’au moins 20 milliards de francs CFA de capital en gestation

Ferloo.com- Ensemble, pour un secteur privé national fort. C’est le slogan de la Journée d’intégration et de partage des membres du Club des Investisseurs Sénégalais (CIS) qui s’est terminée samedi au King Fahd Palace sur l’annonce faite par le Président du Club, Babacar Ngom, de la mise en place prochaine d’une société d’investissements d’au moins 20 milliards de francs CFA de capital.

Ainsi, trois mois après sa mise en place le 02 juin 2018, le Club des Investisseurs Sénégalais (CIS) a permis à ses 50 membres d’échanger, de mieux faire connaissance, et de valider les activités menées par le Conseil d’Administration, sur le trimestre d’existence. Avant la fin de la rencontre, le président du Club a reçu un important message de félicitations et d’encouragement du Chef de l’Etat Macky Sall, reproduit en annexe. Avec des investissements bien ciblés dans des secteurs variés, le CIS entend favoriser le développement de champions nationaux dans tous les domaines clés de l’économie. Ainsi, la société d’investissement en gestation sera un instrument financier à la hauteur des ambitions du Club. La société d’investissements du CIS fonctionnera sous forme de holding d’investissements qui prendra des parts, majoritaires ou minoritaires, dans des projets visant à doter le Sénégal de champions nationaux dans des secteurs stratégiques. Au plan des activités, le Club des Investisseurs sénégalais a été très dynamique, avec une rencontre avec le Chef de l’Etat, des visites aux autorités religieuses, des rencontres avec de nombreux partenaires (haute administration, ambassades, agences nationales…). Par ailleurs, le Conseil d’administration a fait adhérer de nouveaux membres, mis en place les comités « Investissements », « Marketing et communication », et « Ethique, Déontologie et Médiation ». Les membres dont le 51ième s’est affilié au cours de la journée d’intégration, ont réaffirmé leur volonté d’être ensemble pour plus de fierté et d’espoir, dans la dynamique de mise en place d’un secteur privé national plus écouté, soutenu par des investissements de qualité à même de faire la promotion et l’émergence de plus de champions nationaux. L’objectif est que le secteur privé sénégalais doit œuvrer pour des activités ayant plus d’impacts économiques et sociaux sur nos populations et notre jeunesse. Le Club des Investisseurs Sénégalais, présidé par l’industriel Babacar NGOM, rassemble présentement des hommes et femmes d’affaires sénégalais, leaders reconnus et respectés dans leurs secteurs d’activité, qui ont décidé d’orienter l’avenir, plutôt que de le subir. Pour cela, ils se sont mis ensemble pour développer et promouvoir des projets structurants et à fort impact économique et social.