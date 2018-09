Sénégal : sept commerçants déférés au parquet pour indélicatesse

La brigade de gendarmerie de Dagana (Nord) a arrêté et déféré au parquet sept commerçants qui voulaient retirer de l’incinération une partie de plusieurs tonnes de poissons séchés que les hommes en bleu avaient saisies sur eux pour les détruire, au motif qu’ils étaient « impropres à la consommation ».

Selon le quotidien national Le Soleil dans son édition de ce lundi, ces commerçants voulaient, après récupération de la denrée, la remettre sur le marché en vue de récupérer au moins l’argent investi dans l’achat des poissons séchés.

La saisie opérée par les gendarmes porte sur quelque 12 tonnes de poissons séchés, réparties dans 64 colis de 200 kg, soit une valeur de 20 millions de FCFA.

Après les résultats des analyses de conformité faites par le laboratoire de la Direction du commerce, le chef du service départemental du contrôle économique de Dagana, Papa Amadou Bigué Ndiaye, a fait incinérer la marchandise qui contenait des germes et des vers et dégageait en plus une odeur nauséabonde et pestilentielle, rapporte Le Soleil. (APA)