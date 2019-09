Sénégal : rumeurs persistantes de remaniement ministériel

Va-t-on vers un remaniement ministériel ? La question garde toute son importance, et pour cause. Après 4 à 5 mois de travail seulement, le président Macky Sall en aurait déjà marre de son équipe gouvernementale.

«Le président Macky Sall en a déjà marre de son équipe gouvernemental», peste une gorge profonde dans les colonnes du quotidien LesEchos. Cette dernière indique dans les colonnes du canard de Front de Terre, que le Chef de l’Etat s’est déjà rendu compte de la carence réelle de beaucoup des membres de son gouvernement. Des limites aussi bien dans la tenue, la langue, les compétences.

On en arrive même à regretter déjà l’ancien gouvernement. Et si les rumeurs se confirment, on verra comme du temps de Me Abdoulaye Wade, des ministres qui n’auront fait que 5 mois à la tête de leur département. (Avec Actusen)