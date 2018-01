Sénégal : La population estimée à 15.726.037 d’habitants en 2018

Ferloo.com- Selon une étude de l’Agence nationale de la Statistiques et de la Démographie (ANSD), la population sénégalaise connaîtra une hausse considérable en 2018. La population du Sénégal est estimée en 2018 à 15.726.037 d’habitants, selon les projections de l’ANSD. Les femmes font 7.896.040 et les hommes 7.829.997.

L’ANSD précise que plus du tiers (37,0%) de la population de 15 ans ou plus ont eu un emploi. Le taux d’emploi varie selon le milieu de résidence. Et il est plus élevé en milieu urbain où 39,1% de cette tranche de la population étaient en emploi contre 34,5% en milieu rural. Des variations plus importantes encore, sont observées entre les hommes et les femmes. Pour les premiers, le taux d’emploi était à 48,4% alors que pour les seconds, il s’élève seulement à 27,7%.