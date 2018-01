Sénégal: Groupe Sonam et SEN-RÉ quittent le tour de table de Banque Atlantique Sénégal

Après 11 années de compagnonnage dans l’actionnariat de la Banque Atlantique Sénégal (filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc, BCP), les deux actionnaires privés sénégalais Groupe Sonam et le réassureur sénégalais SEN-RÉ, sont sortis du capital de la Banque Atlantique Sénégal. Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, l’opération a été bouclée mi décembre 2017 avec un accord sur les modalités de départ des deux actionnaires privés. Explications.

Une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique. La Banque Atlantique Sénégal, filiale de la holding bancaire marocaine BCP vient de perdre deux de ses principaux actionnaires privés locaux dans son tour de table. Le Groupe Sonam, leader de l’assurance au Sénégal, connu pour sa solidité financière et son professionnalisme et la SEN-RÉ, le réassureur national ont pris la décision de sortir du capital de Banque Atlantique Sénégal après 11 années de présence. Le compagnonnage qui avait commencé en 2006 vient de s’arrêter, rassurent des sources autorisées. Tout est parti d’une requête de sortie du capital dans Banque Atlantique émise par le Groupe Sonam et le réassureur sénégalais, SEN-RÉ, aux autorités marocaines.

Cumul de pertes et pas de dividendes

Des informations parvenues à Confidentiel Afrique, confirment la non rentabilité de la banque qui n’a fait que cumuler des pertes depuis sa création. À hauteur au départ de l’aventure, de 34% des actions cumulées détenues par Groupe Sonam et SEN- RÉ dans le capital de BA-Sénégal, les actions des privés locaux sont tombées jusqu’à 25% l’an dernier. Raison: Groupe Sonam et SEN-RÉ ont refusé de suivre des augmentations de capital dues aux pertes cumulées. Selon des sources crédibles, en dépit de n’avoir pas distribué de dividendes à ses actionnaires privés locaux, la banque est entrée dans un cycle de cumul de pertes d’année en année. Une autre source de préciser que la banque ne dégageait pas de profits et ses actionnaires n’ont jamais reçu de dividendes. Les hauts dirigeants du Groupe BCP basés à Casablanca, ont cherché à maintenir dans le tour de table -jusqu’à la séparation à l’amiable- le Groupe Sonam et la SEN-RÉ. Sans succès. Selon nos informations, l’opération de sortie du capital de Banque Atlantique Sénégal, a été bouclée mi- décembre 2017. Les Marocains et les deux actionnaires privés locaux se sont convenus d’un accord sur les modalités de sortie du capital, confirme notre source.

Par Confidentiel Afrique