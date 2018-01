Sénégal : forte audience pour les médias traditionnels

L’audience des médias traditionnels sénégalais a enregistré une nette augmentation l’année dernière, notamment durant la période allant de septembre à novembre 2017. Dans le Top 3 des chaînes locales les plus suivies, c’est la Télévision Futur Médias (TFM) du célèbre chanteur Youssou N’dour qui occupe la première place du podium, suivie de Sénégal TV (SEN TV) et la chaîne câblée Novelas TV qui s’est illustrée depuis quelques années déjà par ses feuilletons.

Au Sénégal, les médias audiovisuels locaux ont enregistré une forte audience au cours de l’année dernière. En effet, une étude réalisée par la société Médiamétrie et son partenaire terrain Omedia, entre le 10 septembre et le 17 novembre 2017 dans les quatre communes qui composent le Grand Dakar, montre que «plus de trois quarts (76,3%) des habitants du Grand Dakar ont regardé la télévision durant un jour moyen de semaine (lundi-dimanche). Ils y ont consacré en moyenne 3 heures et 30 minutes chaque jour». L’étude conclut également que durant la même période, les chaînes de télévision du pays ont réalisé une importante part d’audience de 58,3%.

Pour les radios, «plus de 6 habitants du Grand Dakar sur 10 (61,1%) ont écouté la radio pour une durée d’écoute moyenne de 3 heures et 14 minutes par jour et par personne durant un jour moyen (lundi-vendredi) », indique Médiamétrie dans son étude. Dans le Top 5 des radios locales et internationales, on retrouve à la première place Zik FM, une radio qui promeut surtout la musique, suivie de Radio Futur Médias. «A elles seules, ces deux radios captent près des deux tiers de l’audience de la radio (65,6%)», précise un communiqué de Médiamétrie. Viennent ensuite Lamp Fall FM, Radio France Internationale et Sud FM.

Une hausse de 18% pour Internet

L’étude de Médiamétrie a concerné également Internet avec, pour la première fois, une importance particulière accordée à l’utilisation des smartphones et les chiffres sont plutôt impressionnants : plus de 66,8% des personnes âgées de 15 ans et plus possèdent un smartphone et «50,7% des personnes interrogées ont déclaré s’être connectées à Internet la veille, soit près de 18 points de plus qu’au second semestre 2016».

Cette augmentation de l’utilisation des smartphones et de la navigation sur Internet ont un impact immédiat sur l’utilisation des réseaux sociaux : «61,6% des personnes ont déclaré être inscrites sur au moins un réseau social, en hausse de 6 points par rapport au second semestre 2016», rapporte Médiamétrie qui précise Facebook prend la première place, suivi de Google, Instagram et Twitter.

Notons que l’étude d’audience TV et radio de Médiamétrie a porté sur un échantillon de 1 440 personnes, représentant une population de plus de 1,7 millions de personnes, âgées de plus de 15 ans dans le Grand Dakar.

