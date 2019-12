Sénégal : Dr Der Rogation Poda met en place un Mouvement de soutien à la candidature de Kadré Désiré Ouédraogo (KDO)

C’est dans une salle archi-comble que Dr Der Rogation Poda a informé ses compatriotes de sa volonté de s’engager politiquement auprès de celui qui incarne l’espoir et l’art de gouverner : Kadré Désiré Ouédraogo (KDO). Ecoutons, pardon, lisons ses propos en direction des ressortissants du « pays des hommes intègres » vivant au Sénégal…

« Confronté aux périls les plus graves de son histoire, le Burkina Faso, notre cher pays, connaît actuellement un doute existentiel sans précédent. Face à cette situation critique, il est, pour nous Burkinabè, une obligation absolue de dissiper ce doute et de remettre notre pays sur pied. A cet effet, il s’avère indispensable de réfléchir sur la stratégie à mettre en place et sur les mesures idoines à prendre pour embrayer, de nouveau, les chemins du progrès social par un Etat fort, démocratique, efficace et juste. Efficace et juste dans toute la mesure où le Burkinabè est, par essence, un citoyen patient, travailleur et parce qu’il attache un prix élevé au traitement équitable de tous, à la défense sourcilleuse de son honneur et, de ce fait, l’honneur de la patrie pour affronter et vaincre le péril sécuritaire. Au sortir d’une transition biaisée, il sied de revenir à la doctrine de l’Etat fort et impartial, de rétablir la décence au cœur de la gouvernance, d’opter pour un régime décent au service du Bien commun : la République et la sauvegarde de notre intégrité territoriale. La prospérité partagée sera alors notre ligne de mire.

Le processus démocratique qui a été tronqué au profit des professionnels de l’insurrection a trahi le processus démocratique sur lequel tous les citoyens pouvaient s’accorder au nom de notre tradition de paix et d’unité. La consolidation de la politique d’influence que notre pays a engagée sous le leadership fort du Président Blaise Compaoré, et ceci en disproportion totale avec sa taille économique réelle, a été abandonnée. Nos acquis fragiles furent, de facto, mis en banqueroute. La pusillanimité intrépide, la partisannerie abjecte, les anathèmes sont devenus le lot commun des burkinabè.

La situation actuelle est, à mon seul avis, imputable à notre aveuglement individuel et collectif d’antan. Nous nous sommes totalement mépris sur le socle fragile de notre économie, de nos ressources naturelles limitées. Pourtant, le Burkina Faso dispose d’un capital humain de qualité et d’un capital d’estime insoupçonné hors de nos frontières comme pays de vaillance, de résilience culturelle, un pays d’identité forte et de volonté nationale décisoire, le pays africain qui sait trancher dans le vif pour lever les impasses destinales.

Mais le Faso est en danger. La division, l’intolérance, le sectarisme, les prévarications, la fainéantise et cet incivisme digne de l’état de nature. Nul ne peut raisonnablement s’exonérer du devoir de vigilance. Autant de mauvais indicateurs qui doivent interpeller notre conscience comme Peuple, nous Burkinabè, ce pays africain de courage dont la foi destinale est l’Intégrité.

Notre pays est à un tournant décisif. Je le souhaite transgénérationnel, transpartisan et panafricaniste. Nous Burkinabè, nous aspirons à un destin solidaire et fraternel, sculpté par la vaillance de notre Peuple courageux comme le Ditanyé nous l’ordonne. Refaire la démocratie burkinabè pour qu’elle soit participative et citoyenne, exiger le meilleur, tout le meilleur pour notre patrie, dans l’espérance d’une pratique effective de la bonne gouvernance. En tant que citoyens, citoyennes et comme communauté nationale, nous devons vaincre nos obstacles psychologiques et objectifs pour mieux nous connecter avec les enjeux de l’émancipation comme enjeux du développement endogène.

Lorsque notre pays est aux confluences de tant de défis, de l’exigence de dessiner, de réaliser les innovations sociales, politiques, de donner chair au patriotisme intègre et de renvoyer tous les partisans de tous bords à l’universel Etat, à la règle de droit et de la bonne gouvernance, le changement de cap est impératif.

L’art de gouverner réside, selon le mot juste du Président John Fitzgerald Kennedy, en celui de savoir bien s’entourer des meilleurs de la société que l’on voudrait diriger. De telle sorte que la question primordiale burkinabè est alors celle de trouver ce citoyen, pétri de talents, soucieux des chantiers de la concorde et de l’équité de traitement des citoyens et assez attaché au sort de ses compatriotes, au sol national, la terre des ancêtres. Puisque la charge incombe à celui-là de savoir s’entourer des meilleurs dans tous les secteurs pour conjurer la partisannerie vile des coquins qui s’entichent des copains pour former un clan de prédateurs contre l’intérêt général et l’intérêt de la paix et la de stabilité.

Pour ma part, ma conviction est faite. Cet homme d’Etat existe. Il appartint naguère à la Communauté burkinabè vivant au Sénégal, compétent et attaché viscéralement au sort du Burkina Faso et de ses enfants, notre patrie fidèle à sa promesse de demeurer celle des Hommes Intègres. Il a été notre serviteur comme Premier ministre. Patriote africain, il a servi les citoyens de l’UMOA et de la CEDEAO avec honneur et intégrité, respectivement comme Vice-Gouverneur de la BCEAO et comme Président de la Commission de la CEDEAO.

Cette candidature fait honneur à notre pays et, assurément, de son ambition de relancer l’espoir, de concilier ses enfants avec les impératifs de réconciliation pour le rassemblement autour des vrais enjeux de développement. Cette candidature soulève beaucoup d’enthousiasme au sein des troupes bien au-delà de son parti d’origine. Au surplus, elle galvanise les patriotes et les démocrates burkinabè en attente d’un profil de compétence, de responsabilité et de décence pour relever l’honneur meurtri de notre patrie commune.

Ce candidat là (Kadré Désiré Ouédraogo) saura exercer le mandat de Président du Faso avec sagesse, courtoisie, et expérience politique. Ses qualités managériales et son tact humain ont été testés et sont attestés. Il incarnera l’Etat juste au nom du Burkina pour Tous et préparera avec responsabilité, une nouvelle génération de patriotes et de bâtisseurs du Faso.

Je vous remercie ! »

Dr Der Rogation PODA, Directeur Général du Centre d’Etudes et de Conseils Juridiques et Financiers (CECJF), Consultant International