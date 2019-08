Sénégal : Dakar encore loin d’être une ville propre et «zéro déchet»

Marché HLM. La pluie de ces derniers jours a laissé place à de la boue et à une eau stagnante aux relents d’égouts. Pour les commerçants comme Dieri, les sacs plastiques qu’il donne à ses clients bouchent les canalisations « On n’a pas le choix, on a que ça. Si tu n’as pas de sac plastique et que tu vends une pièce, pour venir la prendre comment tu vas faire ? Tu es donc obligé d’acheter les sacs, mais ce n’est pas bon », regrette-t-il.

Un peu plus loin, Maguette lorgne sur des chaussures. Toutes emballées dans des sacs jaunes. Elle ne demande pas mieux que de changer ses habitudes. « Pourquoi pas ? On acceptera une autre solution parce qu’on sait bien que ce sont des déchets qui ne se dissolvent pas facilement. Mais si on nous propose une autre solution, on la recevra. À bras ouverts », assure-t-elle.

Une loi existe depuis 2015 qui interdit ces sacs dans les commerces. Et pour Oumar Cissé, directeur de l’Institut africain de gestion urbaine, il faudrait déjà appliquer la loi. « L’ampleur du plastique est exponentielle ces quinze dernières années. Ça veut dire qu’avant, on avait d’autres possibilités. Aujourd’hui, dans les pays qui ont réglé ça, il y a des alternatives qui sont là, présentes. Si à ce niveau, l’autorité s’exerce, les gens trouveront les alternatives », soutient-il.

Un défi pour la capitale sénégalaise, qui fait déjà partie des villes les plus polluées d’Afrique, et où il n’existe même pas de déchetterie.