Sénégal-Code des communications électroniques : WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Viber, etc menacés

Ferloo.com- Le Projet de loi portant Code des communications électroniques, adopté par le Gouvernement du Sénégal en conseil des ministres du 06 Juin 2018, et devant être voté à l’Assemblée nationale, menace, en son article 27, l’accès des Sénégalais aux applications de téléphonie par internet : WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Viber, etc. L’aboutissement d’une telle mesure porterait un sérieux coup à l’économie numérique du pays et pourrait remettre en cause des avancées significatives de la vitrine démocratique que se veut le Sénégal.

Cette disposition met en péril la neutralité du Net et pourrait permettre de bloquer, ralentir, filtrer ou encore surveiller l’accès à WhatsApp, Viber, Messenger, Skype et autres applications de téléphonie en ligne pour préserver les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile au détriment des intérêts des utilisateurs sénégalais.

A l’inverse, ils peuvent aussi les favoriser, mettre en avant, imposer, discriminer, en somme un Internet à deux vitesses, un pour les riches et un autre pour les pauvres dans un pays ou la fracture numérique est déjà béante.

Des associations sénégalaises et internationales, des acteurs du monde des TIC et des enseignants chercheurs se penchent sur la question afin d’alerter l’opinion sur cette menace sur les communications électroniques au Sénégal.

C’est ainsi que Mamadou Ndiaye : Enseignant, formateur au CESTI et blogueur ; Diouma Diallo : Enseignant Chercheur à l’UGB, spécialiste des réseaux sociaux ; Mountaga Cissé : Ingénieur Informaticien, Formateur en nouveaux médias ; Abdou Khadre Lo, Directeur Afrique d’Access Partnership, spécialiste des TIC ; Fatou Jagne : Directrice régionale d’Article 19 ; Ibrahima Lissa Faye : Président de l’Association des professionnels de la presse en ligne, Papa Ismaila Dieng : Journaliste blogueur et activiste feront face à la presse ce vendredi.