Sénégal : baisse des prix à la consommation en janvier

Selon cette structure, cette évolution est due essentiellement à une baisse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (moins 2,1%), des services de communication (moins 0,7%) et des biens et services de santé (moins 0,4%).

Toutefois, en variation annuelle, les prix à la consommation se sont accrus de 0,6%.

L’inflation sous jacente a augmenté de 0,1% en rythme mensuel et de 0,4% en variation annuelle. Les prix des produits locaux et importés ont diminué respectivement de 1,4% et 0,1% au mois de janvier 2019 comparativement au mois précédent.

En variation annuelle, les prix des produits locaux et importés ont progressé respectivement de 0,6% et 0,8%.