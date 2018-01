Sénégal : 26ème Congrès de la Franc-maçonnerie annulé

Ferloo.com- Prévu le 2 et 3 février 2018 à Dakar au Sénégal, le 26ème congrès de la franc-maçonnerie est annulé par les autorités sénégalaises qui craignent des troubles à l’ordre public suite à la pression des mouvements islamiques et des réseaux sociaux. La notification est faite hier aux congressistes par le directeur de King Fahd Palace.

Comme en 1985 avec le défunt Khalife Serigne Abdoul Aziz Dabakh, le 26ème congrès des francs-maçons qui vient d’être annulé sous la pression, cette fois-ci, des mouvements islamiques et des réseaux sociaux. Selon, les sources de Gawlo.net Pierre Mbow directeur de King Fahd a annulé, hier le congrès des francs-maçons qui devait se tenir à la salle du Palais de congrès de l’hôtel.

Et avec cette annulation, le Sénégal vient pour la deuxième fois, repousser une nouvelle tentative de puissances maçonniques.

Ce 26ème congrès prévu à Dakar avait comme thème : « Francs-maçons et francs-maçons d’Afrique et de Madagascar quel modèle de développement économique et social pour le progrès de nos sociétés : Libertés, Education, Gouvernance ?

« Grand rassemblement maçonnique des sœurs et des frères d’Afrique et de Madagascar, le REEHFRAM constituent une occasion unique de réunir les réflexions qui sont conduites certes, sur l’avenir de l’Homme d’une manière générale mais plus précisément dans cette région du Monde où la maçonnerie régulière, celle « qui-ne- s’occupe-pas-de-politiques » est très implantée », lit-on dans le document.

Il (document), renseigne également que « ces rencontres qui réunissent une grande majorité des obédiences maçonniques du continent africain sont organisées par la CPMAM, la conférence des Puissances Maçonniques d’Afrique et de Madagascar créée à Libreville les 09 et 10 février 1996 ».