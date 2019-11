Séminaire intergouvernemental Sénégalo-Francais au CICAD

Un séminaire intergouvernemental sénégalo-français se tient ce dimanche au Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), dans le département de Rufisque.

Le Premier ministre français, Edouard Philippe est accompagné, à Dakar, d’une forte délégation composée de Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, Florence Parly, Ministre des Armées, Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, Franck Riester, Ministre de la Culture, Jean-Baptiste Djebbari, Secrétaire d’État auprès de la Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, chargé des Transports, Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Économie et des Finances, de parlementaires, de chefs d’entreprise et de plusieurs autres personnalités.

Cette rencontre ‘’s’inscrit dans le cadre du dialogue itératif et stratégique, unique en son genre en Afrique, entre le Sénégal et la France’’, selon le Bureau d’information gouvernemental (BIG), organe officiel d’informations du gouvernement sénégalais.

‘’À la suite de la session du 19 octobre 2017 qui s’est tenue à Paris, ce présent séminaire vient densifier les profondes relations qui lient la France et le Sénégal’’, souligne le BIG, ajoutant que la rencontre de Dakar ‘’vient renforcer le dynamisme des relations de coopération multiforme’’ entre les deux Etats.

La France et le Sénégal ‘’partagent un passé empreint de respect mutuel et de solidarité agissante, mais aussi et surtout, une ardente volonté d’ériger au rang de priorités, les questions de développement, de gouvernance, d’éducation, de santé, de paix, de culture, d’équité et de justice sociale’’.

Adossé au Plan Sénégal émergent (PSE), le référentiel de la politique économique du Sénégal depuis 2014, le séminaire de 2019 ‘’vient consolider une parfaite convergence sur les vrais enjeux et défis de l’heure et du futur, avec comme point nodal, l’ajustement concerté d’une perspective gagnante sur l’axe Paris-Dakar autour de quatre (4) feuilles de route : émergence du Sénégal ; éducation, formation, sante, sports et culture ; mobilités et migrations ; sécurité et défense’’.

Selon le BIG, ‘’ces feuilles de route seront consolidées par la signature de conventions et d’accords bilatéraux qui dénote de l’exemplarité de la coopération franco-sénégalaise. Et la convention de dépôt du sabre d’El Hadj Oumar en est l’illustration la plus parfaite’’.

A cela s’ajouteront l’accord de coopération culturelle (musée, cinéma, création artistique…) et l’allocation de ressources financières pour accompagner la mise en œuvre des politiques publiques, entre autres, indique la même source.

La France est le premier partenaire commercial du Sénégal, souligne le BIG, indiquant que les échanges entre les deux pays tournaient autour de 911,7 millions d’Euros en 2018.

Paris qui ‘’reste le premier fournisseur du Sénégal avec une part de marché de 14,7%’’ en 2018 ‘’est ‘’le premier investisseur au Sénégal avec 43% du stock des investissements directs étrangers (IDE)’’.

Les filiales d’entreprises françaises et entités de droit sénégalais détenues par des ressortissants français représentent plus du quart du PIB et des recettes fiscales au Sénégal, souligne encore le BIG, notant sur la base des ‘’dernières estimations’’ que plus de 250 entreprises françaises sont présentes au Sénégal.

’’Ces entreprises emploient plus de 30 000 personnes. La France est une destination stratégique pour de nombreux Sénégalais (hommes d’affaire, entrepreneurs, étudiants…)’’, dit l’organe d’information.

Il relève que dans le cadre de la mobilité estudiantine, depuis 2015, la délivrance de visas de long séjour pour des étudiants sénégalais ‘’a presque doublé’’.

La France est aussi un allié de taille dans le cadre de l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse 2022 à Dakar, selon le BIG. (Avec APS)