Sédhiou : La lettre de Macky Sall aux militants de BBY

En marge de la visite des chantiers des stades municipal et régional de Sédhiou, le ministre des Sports, Matar Ba, a rencontré les militants de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » (Bby) qui occupent le terrain politique en rangs dispersés. Dans le souci de les réconcilier, il les a rencontrés et les a invités à répondre à l’appel du patron de l’Alliance pour la république (Apr) qui a bien voulu leur adresser une lettre dont Seneweb vous donne la teneur.

« Mes chers camarades et sympathisants,

Le 30 juillet 2017, vous avez réussi, avec brio, à remporter les élections dotant la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) d’une confortable majorité à l’Assemblée Nationale.

Chacun d’entre vous mérite d’être félicité et remercié pour le travail collectif et individuel abattu pour obtenir ces louables résultats, dans un contexte de tension et d’adversité, et même parfois de frustrations. Par mon entremise, Bby vous félicite et vous remercie.

À présent, le défi qui se pose devant nous est l’élection présidentielle de février 2019 qui pointe déjà à l’horizon, et qu’il conviendra de gagner comme nous l’avons toujours fait ensemble depuis 2012. L’adversaire sera certainement plus féroce au vu des enjeux de ces joutes. Mais notre bilan, nos avancées et nos réalisations seront nos meilleurs avocats. Mieux encore, notre projet d’avenir pour le Sénégal reste notre meilleur atout.

Conjugué à votre action et à votre discours en communion et à l’unisson envers les populations bénéficiaires, ce bilan nous amènera, sans aucun doute, vers une éclatante victoire au soir de cette élection car, contrairement aux élections locales où vous deviez choisir un édile parmi la multitude de responsables candidats au niveau de votre quartier ou de votre localité ; contrairement aux élections législatives où vous deviez doter votre président élu d’une majorité claire afin de lui faciliter la continuation de l’élan de transformation positive de notre pays, le Sénégal, il s’agira de reconduire votre président, pour terminer des actions entamées et des initiatives annoncées à travers le plan Sénégal émergent dont les réalisations ont commencé à sortir de terre avec des bienfaits patents. Cet élan doit continuer.

Il s’agit donc, ici, d’un vote pour élire le président de la République dès le premier tour, pour un mandat de parachèvement de l’installation du pays sur les rails de l’émergence.

En cette importante occasion, je vous invite à vous mobiliser en masse et encore mieux, avec les partis, associations et mouvements de soutien au président de la République, en un seul bloc comme auparavant, de manière continue, jusqu’à cette échéance.

Le bilan de nos réalisations, en un temps aussi court, permet l’espoir légitime pour nous tous, de remettre demain ce pays à nos enfants dans un état bien meilleur. La victoire est au bout de l’effort et je vous exhorte avec la certitude que nous ferons avancer le Sénégal comme personne ne l’aura fait auparavant.

Recevez l’expression de nos sentiments militants et affectifs ».

