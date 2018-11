Sécurisation des élections : Macky2012 annonce une brigade de défense et de surveillance

La sécurisation du scrutin du 24 février 2019 ne sera pas que l’affaire de l’opposition. De son côté, la mouvance présidentielle annonce la mise en place d’une brigade de défense et surveillance du scrutin présidentiel de 2019.

Pour contrer la plateforme de sécurisation des élections pilotée par Me Mame Adama Gueye, le pouvoir à travers la coalition Macky2012 compte mettre en place une «brigade de défense et de surveillance» du scrutin électoral du 24 février 2019. Cette brigade de défense et de surveillance des élections va opérer dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Ce sera donc désormais œil pour œil, dent pour dent. C’est en tout cas, ce qui est ressorti hier lors de la conférence des leaders de la coalition Macky2012. «L’opposition est en train de s’organiser pour saboter les élections. Nous allons à travers la brigade de surveillance des élections faire respecter la loi électorale», a signalé le coordonnateur de Macky2012 Moustapha Fall Ché. Occasion qu’il saisira pour jeter des pierres dans le jardin de Me Mame Adama Guèye, initiateur de la plateforme de sécurisation des élections. «Des candidats en panne de popularité et de programmes, incapables d’intéresser les Sénégalais versent dans la calomnie, les injures et la désinformation pour empêcher la tenue de la présidentielle du 24 février 2019», accuse le coordonnateur de Macky2012

En ce qui concerne le retour annoncé de l’ancien ministre de la Coopération internationale sous le régime Wade, ces souteneurs du président Macky Sall estiment que Karim et son père Me Abdoulaye Wade veulent créer l’insurrection dans le pays. «Karim Wade n’est pas interdit de séjour au Sénégal, il peut revenir à condition de payer l’amende de plus de 139 milliards qu’il doit au Trésor public», martèle Moustapha Fall Ché. Mieux, fait-il savoir : «Karim Wade est inéligible. Il est binational et ne peut même pas s’inscrire sur les listes électorales».

Cette étape achevée, les souteneurs de Macky Sall ont porté la réplique au candidat Samuel Sarr qui avait annoncé l’existence de trois fichiers électoraux. «Samuel Sarr est un piètre politicien pour parler de l’existence de 3 fichiers», assènent-ils. Selon le coordonnateur de la coalition Macky2012, «il n’y a qu’un seul fichier général constitué de deux sous groupes de fichiers des militaires et paramilitaires et un fichier spécial des Sénégalais de l’extérieur». Pour Macky2012, «l’opposition veut utiliser le fichier pour falsifier des parrainages à travers les données personnelles de gens».

Sur un tout autre registre, la coalition des leaders de Macky2012 s’est félicitée de la tournée d’évaluation de son candidat dans la région du sud et les nouveaux visages des terroirs de la région visitée. «Le président Macky Sall est un homme qui assure et rassure par son bilan élogieux et les perspectives radieuses de ses programmes et projets de second mandat qui sont réalisables et seront réalisés», affirment Moustapha Fall Che et ses camarades. (Walf-groupe)