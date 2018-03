Sécurisation de la banlieue : Ay Ngouille Ndiaye annonce la construction de 6 nouveaux commissariats

Ferloo.com- Bientôt une des doléances des populations de la banlieue dakaroise sera satisfaite. En visite cet après midi dans la banlieue, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a annoncé la construction de six (06) nouveaux commissariats.

Selon le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, ces six (06) nouveaux commissariats seront construits à Thiaroye, à Keur Mbaye Fall, à Keur Massar et un deuxième commissariat à Guédiawaye et deux commissariats à Rufisque. “L’ancien commissariat de Rufisque sera complètement démoli et reconstruit et un nouveau commissariat sera construit à Rufisque Ouest”, a-t-il indiqué.

“Les sites sont identifiés et les procédures administratives sont pratiquement bouclées”, a-t-il précisé.

Il a annoncé également que 1400 policiers fraichement sortis de l’école s’ajouteront bientôt à l’effectif pour faciliter les moyens humains de la police.

Les travaux de ces 6 nouveaux commissariats vont durer entre 6 à 7 mois.